Video | James Rodríguez lanza el 'bombazo' y anuncia la fecha exacta de su retiro: 'Aprovécheme'

James Rodríguez puede decir que ha tenido una carrera exitosa, jugó en los mejores equipos del mundo como Real Madrid y Bayern Múnich, fue goleador de un Mundial en Brasil 2014 y fue premiado por marcar uno de los mejores de las Copas del Mundo recientes.

Sin embargo, el cucuteño de 32 años de edad perdió en los últimos años ese protagonismo que lo llevaron a ser uno de los jugadores más codiciados de Europa, sus malas experiencia en Catar, Grecia e Inglaterra lo dejaron mal parado. Ahora, quiere recuperar ese brillo en Sao Paulo de Brasil, su talento es indiscutido, pero su forma física y sacrificio están en tela de juicio.

James Rodríguez, en Copa Libertadores.

James se quiere retirar tras el Mundial 2026

James Rodríguez es uno de los pocos jugadores de la Selección Colombia que despiertan todo tipo de sentimientos, algunos hinchas lo aman y lo piden a gritos, otros no lo quieren ver más con la elástica nacional.

Sin embargo, el zurdo es una ficha clave del DT Néstor Lorenzo y se ha ganado a pulso ser el capitán de un equipo que lleva 18 partidos sin perder con el estratega argentino.

El volante ex Banfield, Porto y Real Madrid ha demostrado que su talento está intacto, pero en las últimas horas dejó caer una noticia que dejó sorprendidos a poco y extraños, al anunciar la fecha exacta en la que piensa colgar los guayos.

James Rodríguez.

Durante un stream en Twitch del que hizo parte mientras jugaba su equipo en la Kings League Américas, Atlético Parceros, contra a Chamos FC, el colombiano fue consultado sobre cuándo se iba a retirar, sin dudarlo respondió a la pregunta.

La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quizás sean los últimos tres años. No sé todavía, estoy pensándolo bien”, señaló.

La idea del astro del Sao Paulo es jugar dos años más con la Selección Colombia y dejar el fútbol a los 35 años de edad. “Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento".

Agregó que se siente bien físicamente, pero no quiere 'pasar penas' en un terreno de juego por jugar a una alta edad y sin posibilidades de brindarle su capacidad y talento al fútbol.

James Rodríguez, aplaudido contra Rumania.

“Si me siento bien física y mentalmente para jugar un año más o dos, lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas”, indicó el jugador nortesantandereano.

No es la primera vez que James Rodríguez habla de un retiro prematuro, en reiteradas ocasiones ha señalado que su sueño no es llegar a los 40 años jugando al fútbol porque tiene otros proyecto en su vida.

