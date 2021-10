James Rodríguez revive su pesadilla con las lesiones musculares

La ilusión de James Rodríguez de su nuevo arranque en la Liga de Catar, con el Al Rayyan, pensando en su posible regreso a la Selección Colombia en la convocatoria de noviembre, parece haber sufrido un nuevo golpe, cuando se anunció que el jugador tiene, otra vez, una lesión en la pantorrilla, con un tiempo de incapacidad aún por determinar.

Ya James, en una conversación con el paraguayo Hernán Pérez con ocasión de una sesión fotográfica para promocionar el campeonato catarí, y que llegó a las redes sociales, había dicho que quería terminar de ponerse a punto para entrar en competencia y que solo después de la fecha Fifa de octubre estaría disponible para jugar. Pero este sábado, el técnico del Al Rayyan, el francés Laurent Blanc, dio en rueda de prensa una noticia que prendió las alarmas.



“Desde el entrenador, periodistas, aficionados queremos ver a los nuevos jugadores. James no estará listo para jugar, tiene un pequeño problema en su pantorrilla, no está listo para jugar. Es difícil verlo contra Al-Ahli. Analizaremos con el personal médico si estará en la próxima semana o en las siguientes, para los juegos de Copa”, dijo Blanc.



Lo cierto es que James se perderá el juego contra el Al Ahli (11:15 de la mañana de Colombia). El miércoles enfrentará al mismo rival, pero en la QSL Cup, y luego, en ese mismo certamen, el domingo 10, visitará al Al Wakrah.



James, quien no volvió a hacer transmisiones en la red social Twitch desde que salió del Everton, no se había referido hasta anoche a las declaraciones de Blanc. Sin embargo, subió un par de historias a Instagram en las que se le vio haciendo trabajos de campo.



“Seguimos entrenando duro. Poniéndome a punto para enfrentar lo que viene”, publicó el colombiano, a quien se le vio haciendo trabajo de campo junto a sus compañeros. También probó con disparos al arco, como dejó ver en Instagram.



James Rodríguez publicó una historia en Instagram en la que se le ve trabajando con balón. Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

Desde que llegó a Catar, James ya se perdió un partido, el lunes, cuando el Al Rayyan empató en casa 2-2 con el Al Khor.



El club, uno de los más importantes del fútbol de ese país, está urgido de buenos resultados: es noveno entre 12 equipos, con apenas tres puntos en cuatro presentaciones. Por eso, además de James, buscó otro refuerzo, el francés Steve Nzonzi, campeón del mundo en Rusia 2018.



Los problemas físicos de James son de vieja data, pero desde su llegada a la Premier League se habían acentuado. Esa fue una de las razones por las cuales Rafa Benítez no lo tenía en sus planes en el comienzo de la temporada. Más de una vez se refirió al tema físico del colombiano y no entró en ninguna de sus convocatorias mientras se definía su futuro.



“Era la oferta adecuada por el momento del jugador y él está contento. Cuando un jugador tiene una disponibilidad de jugar solo el 50 por ciento no es algo que podíamos manejar fácilmente. Tenemos que maximizar los recursos que tenemos”, dijo el español tras el traspaso de James a Catar.

Desde el 2014, James ha venido sufriendo con estos problemas en el sóleo. La primera vez fue una lesión muscular de grado 1 en el gemelo interno de su pierna derecha. Ese fue el campanazo de alerta.



A partir de ese año ha sido común que el volante colombiano se lesione en esta parte de su cuerpo por lo menos una vez al año. Han sido ocho las lesiones de pantorrillas que ha tenido desde el 2014, vistiendo las camisetas del Real Madrid, Bayern Múnich y ahora del Everton.



Sin contar el tiempo de incapacidad que le deje este nuevo problema físico, este tipo de lesiones lo ha dejado 199 días por fuera de las canchas. Eso, sin tener en cuenta tampoco los días posteriores al final de la temporada de la Premier League, en los que Reinaldo Rueda lo descartó para la fecha de junio en la eliminatoria, contra Perú y Argentina, y para la Copa América de Brasil.



“Creo que la ansiedad y el deseo del jugador de estar acá en selección hace que uno, en forma inconsciente, precipita esas apariciones. No solamente es la cicatrización de una lesión, sino la readaptación de la competencia”, dijo Rueda entonces.



“Creo que está muy claro, no podemos hacerle daño a James, ni a la selección, cuando lo hemos visto en su plenitud lo queremos, cuando él esté 500 por ciento, porque 100 por ciento no es suficiente para la Selección”, agregó el DT. James ya lleva 15 partidos consecutivos sin ponerse la camiseta amarilla, entre eliminatorias y Copa América.



La primera vez que se lesionó fue la de menor incapacidad, con tan solo siete días, pero con el paso del tiempo, ha llegado a estar más de un mes sin poder competir. La lesión que sufrió en febrero de este año, por ejemplo, lo sacó de competencia durante 38 días, el tiempo más largo por fuera de las canchas por esta causa.



DEPORTES

