El registro negativo del que no sale James con el Everton

Aunque James Rodríguez ha venido actuando con normalidad en el Everton, el volante colombiano no ha tenido los mejores resultados. Su talento lo ha puesto a la orden del equipo del Liverpool, pero lo persigue una cifra negativa.



El futbolista colombiano ha jugado sus cuatro últimos partidos en el equipo dirigido de Carlo Ancelotti, pero no ha podido celebrar una sola victoria con él en el campo. Este domingo volvió a ser inicialista y el Everton cayó contra Fulham.



Hay que hacer claridad que esta mala racha es en la Liga Premier. Todo comenzó en el partido contra el Leicester, en el que empataron 1-1, con un golazo de derecha. Aquel día fue calificado con 7,6, pero no le alcanzó para llevarse el triunfo.



Después de eso, fue la derrota en casa contra el Newcastle. Aquel día fueron derrotados en su estadio y James tuvo una calificación de 6,8. Después fue el partido contra Leeds, en el que James no estuvo por lesión y que terminaron ganando 1-2.



Los últimos dos encuentros en los que James fue titular y no pudo ganar fueron contra Manchester United y el Fulham. En el primero empataron 3-3 en condición de visitante, con un tanto del volante colombiano, y en el segundo perdieron 0-2 y el colombiano se fue lesionado.



