Los últimos años de James Rodríguez no han sido los mejores y su campaña futbolística se puede definir en una sola palabra: inestabilidad.

Este jueves se hizo oficial su desvinculación del Olympiacos de Grecia, equipo al que llegó en septiembre del año pasado y en el que, al comienzo, fue figura.



En febrero llegaron las lesiones y el idilio entre los aficionados, dirigentes y cuerpo técnico del equipo griego y el cucuteño se acabó.



Sin embargo, queda en el aire que sus últimas actuaciones no han sido exitosas y que ha abandonado ‘la causa’ antes de cumplir su contrato.

El arranque

Una vez fue el goleador del Mundial de Brasil 2014, el colombiano se fue a jugar al Real Madrid, conjunto que lo recibió de la mejor manera y en el que se consolidó como figura.



De la mano con Carlo Ancelotti, James ganó de todo, marcó goles, hizo asistencias magistrales y se convirtió en uno de los jugadores claves.

James Rodríguez del Mónaco al Real Madrid: 75 millones de euros.



Ancelotti salió al club madridista y llegó al banco Rafael Benítez, con quien el cucuteño no tuvo buena empatía. Estuvo en la Copa América, pero no regresó a tiempo a su club, algo que no cayó bien en el DT.



“El jugador sigue recibiendo sueldo de su equipo y sin embargo no puede echar una mano y ayudar”, dijo Benítez por esas épocas.



La relación no fue la mejor y hasta Benítez se atrevió a decir que a James “le gustaba mucho la noche”. El orientador salió y llegó el francés Zinedine Zidane.



Cumplió 10 días al frente del Real Madrid y Zidane declaró que James estaba “fuera de forma y desconcentrado”, algo que no cayó bien en el jugador.

Para Alemania



En el 2017, luego de todos esos problemas, salió del elenco español al Bayern Múnich en calidad de préstamo. Ancelotti lo pidió y él se fue con su ‘padrino’.



Los primeros meses fueron muy buenos, se ganó la confianza de la hinchada y fue figura, pero no fue renovado.

Presentación de James Rodríguez con el Bayern Múnich.



Salió Ancelotti, llegó Niko Kovac, pero su relación con el colombiano no fue la mejor. Se fue de Alemania a mediados del 2019 con una marca de 67 partidos jugados, 15 goles y 20 asistencias.



Regresó al Real Madrid, dueño de su pase, pero poco pasó. Su antecedente con Zidane no era el mejor y tampoco se esperaba que superara lo que había pasado.



En su segundo paso por el club ‘merengue’, Rodríguez logró el título de LaLiga y la Supercopa de España, pero no fue protagonista, pues las lesiones lo perjudicaron.

A la Liga Premier



En el 2020 llegó una nueva oportunidad, esta vez con el Everton inglés, en el que estaba Ancelotti, quien lo volvió a pedir.



James Rodríguez se fue para la Liga Premier y con Ancelotti brilló. Sin embargo, el técnico italiano se fue, volvió al Real Madrid y el cucuteño se quedó sin respaldo.

James Rodríguez.



Las lesiones no lo dejaron ser titular, otra vez estuvo más por fuera del campo que siendo titular y también se fue del club, con una estadística de 26 partidos jugados, anotó seis goles y realizó nueve asistencias.



Y se fue de Inglaterra un año antes de cumplir con el contrato que firmó, es decir, por la puerta de atrás.

A Qatar



Llegó al fútbol de Qatar, donde el Al Rayyan le dio la mano, lo llevó como la gran figura y pasó lo mismo.



Idilio en los primeros meses, lesiones después y salida antes de tiempo. En Qatar jugó 16 encuentros, anotó cinco goles y se fue con siete asistencias.

James Rodríguez en Al-Rayyan



James Rodríguez abandonó Qatar dos años antes de que se cumpliera el contrato con el club, otro pésimo antecedente para él.



Su anhelo era regresar a Europa y su cuerda hizo todo lo posible. En septiembre del 2022 se confirmó la noticia de que sería nuevo jugador del Olympiacos de Grecia.

James Rodríguez (centro), en un calentamiento del Olympiacos.

Los primeros meses, como siempre, fueron buenos. Salió figura de varios partidos, pero en febrero pasado las lesiones lo aquejaron.



James comenzó a ser intermitente en su rendimiento, jugó poco y no fue indispensable en el club griego.



Este jueves se confirmó su salida del club, casi dos meses antes de cumplir con su contrato, y se fue con 23 partidos jugados, cinco tantos anotados y seis asistencias.



Deportes