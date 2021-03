El inquebrantable deseo de James en medio de las lesiones

Para James Rodríguez los recientes días no han sido fáciles. Pese a que acordó con el técnico del Everton, Carlo Ancelotti, parar por un tiempo hasta estar totalmente recuperado de sus problemas de pantorrilla, el deseo del colombiano siempre es estar jugando para aportarle a su equipo.



James se ha perdido cuatro de los últimos con el Everton en la Premier League. No ha jugado contra Southampton, West Bromwich, Chelsea y Burnley. Lo peor de todo, es que Ancelotti anunció que hasta que James no esté 100 por ciento recuperado no volverá a jugar.



"Tuvo un problema en su pantorrilla en el partido contra el Manchester United. Contra el Liverpool se hizo más fuerte y no pudo entrenar en su mejor momento. Para evitar esto, para darle el mejor trato, decidimos darle una recuperación apropiada y no dejar que juegue al 70-80 %. Cuando esté al 100 % volverá a jugar. Tomamos juntos esta decisión", dijo Ancelotti este pasado viernes.



Y en medio de ese panorama, James hizo una petición, mostró ese sueño inquebrantable que tiene para sentirse tranquilo en este difícil momento deportivo para llenarse de confianza: reunirse de nuevo con su hija Salomé.

