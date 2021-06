La larga historia de peleas de James Rodríguez: DT’s, jugadores...

Hace pocos días, James Rodríguez fue protagonista de una transmisión en vivo de Instagram en la cual dio una polémicas declaraciones sobre su desconvocatoria de la Selección Colombia para la más reciente fecha de Eliminatorias a Catar 2022 y para la Copa América de Brasil 2021.



En este ‘live’, el cual también contó con la presencia de los futbolistas colombianos Teófilo Gutierrez y Camilo Zúñiga, James criticó la decisión de Reinaldo Rueda y 'compañía’.



“Fue una decisión del cuerpo técnico y yo no lo comparto porque me faltaron al respeto. Antes, yo hago fuerza para que ganen y hagan una muy buena Copa América, pero sí quería estar ahí. Es bueno que la gente sepa eso”, comentó el ‘10’.

El futbolista del Everton, de paso, les dejó un mensaje a quienes lo critican.



“Hay muchos que por ahí dicen que no estaba bien. De los 80 partidos que yo tengo, cuántos he jugado mal. Fácil, cinco o diez de esos, pero los otros 70 siempre rendí”, comentó.

James Rodríguez dando su opinión. pic.twitter.com/cub9FsLqDC — Don Javi (@lasaldecolombia) June 12, 2021

Tras lo sucedido, varios internautas, periodistas deportivos y exjugadores colombianos se pronunciaron sobre las palabras de Rodríguez.



Sin embargo, esta no es la primera vez que el futbolista 'levanta polvareda'.



Vea aquí el recuento de algunos discusiones de James Rodríguez con directores técnicos y otros futbolistas.

Wilmar Barrios

Nelson Ascencio, periodista deportivo y panelista del programa de radio ‘Blog Deportivo’, reveló que Rodríguez habría tenido diferencias con ciertos compañeros de la Selección Colombia.



“Todavía hay heridas abiertas en la Selección Colombia en torno a la relación de James con algunos de sus compañeros. Está el caso de Barrios, con quien tuvo el primer altercado después de la derrota de Colombia contra Uruguay”, comentó el comunicador.



Por otro lado, también habló sobre un supuesto distanciamiento entre Rodríguez y Luis Fernando Muriel, pero no especificó el motivo o los detalles que causaron la presunta indiferencia.

Wílmar Barrios, volante de la Selección Colombia. Foto: EFE

Freddy Rincón

El año pasado, Daniel Habif, emprendedor y motivador mexicano, dialogó con James Rodríguez sobre diferentes temas de la vida de este futbolista.



Una de las pregunta de Habif fue '¿Cuál ha sido el mejor jugador de la historia de Colombia?' a lo que el jugador del Everton respondió: “Yo”.



Inmediatamente, Rodríguez trató de justificar su respuesta y en medio de esta ‘le bajó la caña’ al exfutbolista colombiano Freddy Rincón.



“Rincón está un poco más abajo”, mencionó.

🎙️Le preguntaron a James quién es el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos.



Esto respondió: la verdad. Vía: Daniel Habif. pic.twitter.com/AYAwhpjWGs — Goles en Directo (@golesendir_) August 16, 2020

De acuerdo con un artículo de este medio, en su momento, Rincón le respondió a Rodríguez y dijo: “A mí me parece que James es un buen jugador, pero le falta más sacrificio. Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco. Cada quien hace con su vida lo que quiere”.



Aunque el exdelantero de la Selección Colombia trató de calmar la situación con sus declaraciones, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama habló sobre el tema y defendió a Rincón.



“Le faltó el respeto a Freddy Rincón. Uno tiene que tener más respeto por los grandes jugadores”, comentó ‘El Pibe’ en su momento en una entrevista con Blu Radio.

Zinedine Zidane

En 2020, en conversación con Daniel Habif, Rodríguez habló sobre su relación con el técnico francés Zinedine Zidane.



Por aquel entonces, el futbolista estaba en su segunda etapa en el Real Madrid, pero no se guardó nada al momento de hablar sobre Zidane.



“Es frustrante porque yo sé que tengo las condiciones para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo. Él (Zidane) tiene sus gustos por algunos jugadores. Este año quería irme para otro club, pero no me dejaron salir. Al final, yo sabía que no iba a tener muchas oportunidades con él”.

⚽️🗣️"Es frustrante (no jugar). Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo (...) Soy una persona que quiere ganar y estar siempre": James Rodríguez, en diálogo con Daniel Habif. pic.twitter.com/xmPare5DXN — Juan Camilo Riaño (@JuanCamiloRia) August 16, 2020

Cabe recordar que, durante la estancia de Rodríguez y Zidane en el Real Madrid, la prensa especializada señaló que no tenían muy buena relación. Incluso, las dos salidas del ‘10’ del equipo español se habrían dado por diferencias con el técnico francés, quien prefería a otros jugadores por encima del colombiano.



A esto, se le unen otras historias de otros medios deportivos que apuntan a que Rodríguez también habría tenido inconvenientes con otros directores técnicos como Claudio Ranieri, Rafa Benítez y Nico Kovac.



Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado declaraciones de los protagonistas de los supuesto hechos que puedan validar estos rumores.

Héctor Cruz

En 2019, el médico Héctor Cruz y Rodríguez protagonizaron un incidente que terminó en instancias legales.



Según un artículo de este medio, por aquel entonces Cruz dio una declaraciones al medio especializado ‘FútbolRed’ que desataron la polémica.



“Ese muchacho está desenfocado. En vez de estar trabajando para la temporada que venía, se fue a arreglarse las cejas y a organizarse el pelo (...) está mal de la cabeza”, dijo Cruz, en su momento.



Estas palabra dieron pie a que el abogado del futbolista contemplara la posibilidad de tomar acciones legales en contra del médico, pero al final todo se resolvió con una audición de conciliación entre las dos partes y una retractación por parte de Cruz.

Médico se retracta de declaraciones contra James Rodríguez ►https://t.co/uGTkY6GKrM. Héctor Cruz le había dicho a @futbolred que el colombiano estaba mal de la cabeza. | Vía @Uinvestigativa pic.twitter.com/kQ2Ywx0GuG — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 10, 2019

Roddy Zambrano

En 2016, durante un partido entre la Selección Colombia y Argentina por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, Rodríguez se ‘encaró’ con el árbitro Roddy Zambrano porque no estuvo de acuerdo con algunas apreciaciones del juez.



El reclamo del futbolista se produjo en la entrada de los camerinos durante el entretiempo del partido y quedó grabado en video.

