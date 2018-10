James, la gran figura del triunfo de Colombia contra Estados Unidos

David Ospina: la verdad, lo exigieron poco: dos llegadas, dos goles, y en ninguno tuvo culpa. Seis puntos.



Santiago Arias: al comienzo se notó falto de ritmo, pero terminó participando en las jugadas de los dos primeros goles. Bien. Siete.

Dávinson Sánchez: no se vio bien. Algo lento para controlar el ataque estadounidense. Cinco.



Jeison Murillo: quedó en deuda. Comprometido en el segundo gol de Estados Unidos, en el que fue anticipado por Wood. Cinco.



Déiver Machado: intentó mostrarse en el ataque. Pero en su función principal, defender, no lo hizo del todo bien. Cinco.



Mateus Uribe: parece que el hecho de jugar más adelante en el América de México le está pasando factura. No se vio cómodo en la primera línea de volantes y está comprometido en los dos goles. Cinco.



Wílmar Barrios: fuerte y cumplidor, aunque a veces pasado de fuerza. Seis.



Juan Guillermo Cuadrado: empezó muy alegre pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Se fue lesionado. Cinco.



James Rodríguez: festejó sus siete años en la Selección con un gol brillante, una asistencia y un gran juego. Ocho.



Carlos Bacca: en el primer tiempo, muy flojo. En el segundo, anotó el 2-2 y luchó la pelota para habilitar de taco a Quintero y participar en la jugada del tercero. Siete.



Radamel Falcao García: tuvo dos opciones en el primer tiempo y cuando más perdido parecía en el partido, anotó el tercer tanto. Goleador eterno. Siete.



Juan Fernando Quintero: entró por Cuadrado (10 ST). Estuvo apenas 28 minutos en la cancha, pero participó de la jugada del 2-2, puso el tercero y estrelló una pelota en el poste. Sin calificación.



Miguel Ángel Borja: reemplazó a Bacca (30 ST). Le bastaron 15 minutos para un golazo. Sin calificación.



Edwin Cardona: sustituyó a Falcao (30 ST). Ayudó a controlar cuando Colombia se montó en el juego y el marcador. Sin calificación.



Didier Moreno: entró por James a los 37 del segundo tiempo, para el aplauso al ‘10’. Sin calificación.



Yimmi Chará: siete minutos en la cancha, en reemplazo de Quintero. No le alcanzó para hacer mucho. Sin calificación.



Juan Daniel Roa: Debut testimonial en la Selección: entró en el minuto 89, por Barrios. Sin calificación.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc