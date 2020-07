Pedido de James de no ser convocado agudizó su drama en el Madrid

James Rodríguez atraviesa el que puede ser el momento más difícil de su carrera deportiva. Si bien su estadía en el Real Madrid ha sido tormentosa mientras el técnico ha sido Zinedine Zidane, esta última etapa, cuando se reanudó la liga española, suspendida por la pandemia del covid-19, ha sido más dramática, no solo porque sigue sin jugar, sino porque él mismo ya no quiere ser convocado, como pasó el fin de semana, un episodio inusual y que podría acelerar las gestiones del presidente Florentino Pérez para resolver su destino.

El pasado fin de semana se agudizó la situación del volante colombiano. Generó extrañeza que no estuviera entre los convocados por Zidane para jugar en Bilbao contra el Athletic. El DT reveló que James fue el que no quiso ser llamado, una situación extrema que evidencia la ruptura total del jugador con el DT y con la institución. “Él (James) ha querido quedarse fuera por el tema suyo. No voy a hablar nada más de eso”, dijo Zidane.



Pero su frase generó controversia, al punto de que James sigue siendo tema principal en España. El diario Marca publicó ayer que Florentino Pérez está sin salida con James. “El presidente es consciente de que la única solución para James Rodríguez es un traspaso. El club no se puede permitir que un futbolista solicite no viajar al sentirse mal por no jugar”, dice el artículo.



‘James está sufriendo’

En la noche del domingo se conocieron detalles de la charla que habrían sostenido James y Zidane, en la cual el jugador le habría pedido no ser tenido en cuenta en el partido del domingo. Los detalles los reveló el periodista español Edu Aguirre, del programa español El Chiringuito, y quien es cercano al futbolista colombiano.



“James llegó a su límite mental. No soporta no poder jugar. James habla con Zidane y le pide no viajar porque cada vez que no juega y que no se siente importante, o que Zidane no lo hace sentir importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Cada partido para James es un cuchillo más. No aguanta más esta situación. Hablan jugador y entrenador, y le pide no ir”, dijo el periodista.



Aguirre continúa y cuenta cuáles fueron los argumentos que le habría dado James a Zidane, quien respetó su pedido y finalmente no lo convocó para el partido que ganó el Madrid 0-1.



“James le dice: ‘Mira, para ir, viajar, ir al hotel, estar dos horas viendo el partido y devolverme... Míster, me quedo en casa, preparándome y entrenándome en casa para el futuro. Usted no cuenta conmigo...’. Entonces, entra la parte de Zidane en la que se ve que ha sido jugador, entiende a James y acepta. James está sufriendo, cada vez que no juega está sufriendo. James mira al futuro, pero es un tema sentimental”, contó el periodista.

De ser así, el gran interrogante ahora es que pasará en los cuatro partidos que quedan de la liga española, si James se quedará por fuera de las convocatorias o si tendrá algunos minutos.

¿Cuál será su futuro?

James se encuentra en una encrucijada, porque es evidente que se quiere ir del Madrid, que no está cómodo con sus suplencias, como él mismo lo dijo en recientes declaraciones. “El verano pasado tenía una muy buena oferta de un club que no quiero decir nombre, pero tenía para ir, porque sabía que no iba a jugar mucho aquí, y no me han dejado ir por distintos temas. Este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron y no porque quise”, dijo James en un diálogo con el exfutbolista Rio Ferdinand.

James Rodríguez y Zinedine Zidane. Foto: EFE

Pero su salida no depende de él. Su contrato vence en junio del 2021, así que hasta entonces será el Real Madrid el que decida. Se especula que el club quiere conseguirle equipo y que en ese desespero, antes de que James quede libre, podría dejarlo ir por una cifra de 22,5 millones de euros, un valor que en Europa es considerado una ‘ganga’ para un jugador de su capacidad, aunque sin olvidar que James tendría un salario de 7 millones de euros netos por temporada.



En ese escenario surgen varias posibilidades, al menos a nivel de prensa. En España se dice que el Atlético, que ya lo buscó en el pasado, no desiste en llevárselo, y también se dice que a James le gustaría quedarse en Madrid, solo que con los colores del cuadro colchonero. Esta posibilidad se diluye si se tiene en cuenta que Florentino no tendría intensiones de reforzar a su rival.



Pero nuevas propuestas se habrían abierto, como las que publicó el domingo el medio británico The Sun, que indica que el Manchester United y el Arsenal, dos grandes de la Liga Premier, lo buscarían por los 22,5 millones de euros que aparentemente cuesta ahora su traspaso.



Mientras tanto, James, que solo ha jugado 78 minutos desde la reanudación del fútbol español, espera, ya con menos paciencia, salir del Madrid y cerrar este capítulo largo y tortuoso.





