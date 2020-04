James avanza en la 'Champlay', ¡y no escogió al Real Madrid!

James Rodríguez es una de las personalidades que está participando en la 'Champlay', un torneo virtual de Fifa20 que se desarrolla este fin de semana para recaudar fondos para la Cruz Roja Argentina, para la lucha contra el covid-19.

El jugador colombiano del Real Madrid eliminó este sábado a Sergio ‘Kun’ Agüero con gol de oro, tras un empate a un gol en el tiempo reglamentario.



Agüero escogió para jugar a su equipo, el Manchester City. James, en cambio, sorprendió al no elegir al Real Madrid. Lo hizo con el Liverpool, y dio su explicación al respecto.



“Estuvo duro. El Kun juega bien. Estuvo parado, pero al final gané, y eso es lo importante”, explicó James. “Son tres balas arriba. Entonces siempre pido a Liverpool, porque son rapidísimos”, agregó.



James reconoció que no juega regularmente. “Juego más NBA o GTA, FIFA casi no, pero los últimos cuatro días entrené mucho y por eso hoy (sábado) jugué bien”, aseguró.

James Rodríguez vs. Sergio Agüero Foto: YouTube

El torneo, que es transmitido por los canales Directv Sports y TyC Sports, tiene la posibilidad de entrevistar a los participantes. James aprovechó para saludar a la gente de Banfield, el equipo en el que comenzó su carrera en el fútbol internacional.



“Yo estoy eternamente agradecido a Banfield, me trae recuerdos lindos, pude salir campeón. Feliz por el apoyo de ellos. Siempre atento a todo lo que hace el club. Cada 15 días que puedo verlos estoy atento a ellos”, declaró James.



