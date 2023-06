James Rodríguez sigue siendo noticia. El '10' de la Selección Colombia, sin equipo desde su intempestiva salida del Olympiacos, gozó de este puente en Colombia acompañando los primeros días de inauguración de la sede de su 'Cafe Dos Molinos' en Portal 80, en la capital del país.

Y aunque James no ha dado mayores pistas sobre su futuro deportivo, este lunes el argentino Sergio 'Kun' Agüero lanzó una reveladora aseveración que daría cuenta de su futuro.



"Con James ya hablé", dijo el exdelantero de la albiceleste antes de afirmar que James Rodríguez jugará en la King's League.



El nuevo equipo de James, según Agüero

Iibaí Llanos y Kun Agüero Foto: Twitter: @ibaillanos

Este lunes, en medio de la selección del ucraniano Andriy Shevchenko como el jugador número 14 de la King's League (un jugador icónico que participa durante una sola fecha en el torneo organizado por Gerard Piqué) para el próximo fin de semana, sonó el nombre de James Rodríguez.



Y antes de que alguien se animara a decir algo, Sergio Agüero aseguró que James estará en su equipo.



“Con James ya hablé y va a jugar con Kunisports", expresó.



"Lo anuncio ahora", dijo Agüero.



Luego, registra 'Infobae',añadió: "Cuando estuvo en Miami le hablé y acordamos”.

Aunque Agüero parece dar por hecho que James jugará en la Kings League, el '10' había dicho en su última entrevista: "De la King's League me contactó un presidente muy fuerte y dije: no estoy interesado. Si van a sacar la Kings League por estos lados (Colombia) dime y yo mismo me saco un equipo, pero para ir a jugar no".



Este lunes no se ha pronunciado todavía.

