James Rodríguez tendrá hoy su último partido del año, en un juego clave para el Al Rayyan, que vive un presente crítico por su derrota del viernes, por sus malos resultados en la temporada y porque está terminando el 2021 cerca de la zona de descenso, aunque quede camino por delante para intentar replantear.





La situación del equipo en el que juega James empieza a ser caótica porque los resultados no aparecen y porque el colombiano tampoco ha podido hacer un gran aporte.

Nueva oportunidad para James

James Rodríguez en el Al Rayyan Foto: Tomado del Twitter de @AlRayyanSC

El viernes, James ni siquiera fue titular, cuando regresó a la convocatoria tras casi dos meses de ausencia. El Al Rayyan enfrenta este miércoles al Al Shamal, de visitante, en partido de la liga catarí (8:10 a. m., sin señal de TV).



La importancia del juego radica en que el Al Rayyan está muy cerca de los puestos de descenso, con solo 9 puntos en 10 partidos jugados, en los cuales lleva dos victorias, tres empates y cinco derrotas. El equipo marcha en el puesto 9, entre 12 equipos, y está a solo 4 puntos de distancia del club que en estos momentos disputaría la promoción para defender la categoría, el Al Sailiya, que tiene 5 puntos, mientras que Al Khor es el colero, con 4.



En Catar desciende el último equipo de la clasificación. Sí, queda la mitad del camino, 10 partidos, pero el mal momento futbolístico tiene en alerta al club. De hecho, la copa catarí es su gran esperanza para salvar la temporada, ya que entrar a pelear los puestos de Liga de Campeones asiática también se ha convertido en una tarea compleja, pues está a siete puntos del cuarto lugar y a 19 del puntero, el Al Sadd.

Por eso se espera el mejor desempeño de James, si tiene minutos. El viernes, tras su regreso, dijo: “Navidad distinta, pero nunca dejando de aprender. Me sentí bien hoy. Siempre positivos”.

Blanc quiere disciplina

Mientras tanto, el DT francés Laurent Blanc soporta críticas de los fanáticos y la prensa por el irregular desempeño del plantel. Ayer, sin embargo, el DT dio unas explosivas declaraciones en las que llamó a la disciplina entre los jugadores.



“En el fútbol y los deportes en general, si no tienes fuerza y disciplina, es difícil lograr resultados, y perdimos por eso. Ahora no tenemos suficiente tiempo para prepararnos para este partido (contra el Al Shamal), pero hablé mucho con los jugadores y les dije que si no tenían disciplina en el campo, será difícil obtener el resultado”, dijo Blanc en la antesala de este compromiso, que se hace vital.



Blanc no se refirió a jugadores en particular, pero su mensaje es claro: necesita que sus dirigidos cumplan con sus funciones. Tampoco hizo mención de James, pero sí habló de las bajas que tendrá para hoy y resaltó que necesitan encontrar la mentalidad ganadora que, en su opinión, les ha hecho falta a los jugadores:



“Tenemos muchas lesiones y tenemos algunos jugadores que irán a jugar el campeonato africano, tenemos el mismo problema que otros equipos, así que desde mi punto de vista es necesario recuperar la mentalidad ganadora; de momento no tenemos esta mentalidad, y yo digo que si no tienes la mentalidad ganadora, es difícil ganar”, dijo.





