James Rodríguez: mientras arrecian críticas en Brasil, el ‘10’ juega al golf

El colombiano James Rodríguez encontró en Sao Paulo la continuidad necesaria para volver a ser importante en la Selección Colombia. Sin embargo, en Brasil no parecen tan contentos con su rendimiento.

James solo jugó un partido desde su última convocatoria a la Selección, en la que ayudó a conseguir los triunfos contra Brasil y Paraguay para dejar al equipo de Néstor Lorenzo en zona de clasificación al Mundial de 2026 y para mantener el invicto.

En Sao Paulo, Rodríguez jugó 14 partidos, con un gol y tres asistencias, y ganó la Copa de Brasil, con la que el club aseguró su regreso a la Copa Libertadores. No apareció en la final.



Varios referentes históricos del equipo han criticado la actuación de James. “Sabemos que es un jugador diferente. Tiene muy buena trayectoria en Europa y sigue siendo el número 10 de la selección Colombia. Tiene que encontrar el contexto, esa sinergia entre la afición y la institución, no se trata solo de jugar bien, no se trata solo de querer”, declaró el uruguayo Diego Lugano, campeón de Libertadores con el club, a Terra Brasil.



Menos amable fue uno de los goleadores históricos del club, Luis Fabiano, campeón de la Copa Sudamericana en 2012. “Tiene que ser titular si se lo merece, si juega más que los demás, si tiene las condiciones, si está rindiendo mejor. Exigirlo porque ‘soy James’, no estoy de acuerdo”, señaló a ESPN Brasil.

Diego Lugano

James golfista: otra faceta deportiva del '10'

Mientras las críticas arrecian en Brasil, James descansa del fútbol y muestra una nueva faceta: la de golfista. El jugador colombiano subió una imagen en sus redes sociales en la que se le ve con pinta de jugador con experiencia, con pantalón azul, camiseta blanca y gorra negra.



La imagen estaba acompañada por una escueta frase: “Something different (algo diferente)”. Uno de los primeros comentarios fue de su mamá, Pilar Rubio, con emojis de corazones.



No solo la gente del fútbol reaccionó al James golfista. También lo hicieron cuentas especializadas en este deporte y hasta jugadores como Carlos Ardila, quien será uno de los representantes del país en el Latin America Amateur Championship en enero.



