Compañero de James, entre amenazas de muerte y guardaespaldas

Jordan Pickford, portero del Everton de James Rodríguez, no la pasa nada bien, luego de su peligrosa acción en el clásico de Liverpool en la que lesionó a Virgil Van Dijk, que tendrá que ser operado del ligamento cruzado anterior y dirá prácticamente adiós a la temporada.

Fue tan impactante la imagen y el golpe, sumado a que el arquero no recibiera alguna sanción, que el mal ambiente se generó en los aficionados y algunas personas que no estuvieron de acuerdo con lo que sucedió.



Según publica el Daily Mail, el arquero del Everton comenzó a recibir insultos en las redes sociales y amenazas de muerte, lo que llevó a Pickford a tener que contratar guardaespaldas para que cuiden de su seguridad, la de su esposa y la de su hijo.



La publicación añade que la Policía comenzó una investigación, en la que le pidió al portero que no utilizara las redes sociales y que tampoco contara cuál es su ubicación para evitarse algún tipo de inconveniente. Además, los guardaespaldas se encuentran siempre en su casa para protegerlo.



Cabe recordar que la federación inglesa no sancionó a al portero puesto que esta solo revisa acciones que no han sido vistas por el árbitro o por el VAR, no siendo el caso de esta.



La acción estuvo invalidada por fuera de juego, por lo que Pickford no recibió ni tarjeta roja ni penalti en contra.



DEPORTES