James Rodríguez sigue luchando por ganarse su espacio en el Sao Paulo, que acaba de ganar la Copa de Brasil y que quiere seguir subiendo en la tabla de posiciones del campeonato brasileño.

Con el colombiano en la cancha desde el minuto 70, Sao Paulo le ganó el clásico a Corinthians 2-1, el sábado, para llegar al décimo lugar del torneo, con 34 puntos.

Sao Paulo está a 10 de la zona de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y a siete de la fase previa. Hoy tendría casilla en la Copa Sudamericana 2024.

El respeto de Jonathan Calleri a James Rodríguez

James aún no es titular en Sao Paulo, pero los hinchas lo tratan con mucho cariño y sus compañeros lo miran con un respeto reverencial. Es el caso de Jonathan Calleri, el argentino que es una de las piezas de ataque más importantes del club.

Jonathan Calleri

En declaraciones a TNT Sports Brasil, Calleri habló de lo que significa ser compañero de un jugador con su trayectoria internacional, que incluye la distinción de haber sido el máximo anotador del Mundial de Brasil 2014. E hizo una increíble revelación.



“James es sensacional. Me apasiona cómo juega. No tengo palabras para describir lo que se siente jugar junto a él. Alguien que usó la número 10 del Real Madrid... Incluso, a veces da miedo hablarle”, declaró Calleri.



El atacante argentino también habló del hecho de que James aún no sea titular en la idea de juego que tiene el técnico Dorival Junior, aunque cree que pronto se ganará su espacio.



“Un jugador de su calibre siempre quiere jugar. Es difícil cuando hay mucha gente y no juega, todo el mundo quiere jugar. Somos 40 jugadores y todo el mundo tiene que entender la situación de Dorival. A veces me tocará a mí o a otra persona, pero todos tiran para el mismo lado”, aseguró.

El futbolista tiene 32 años de edad



James lleva ocho partidos con Sao Paulo en todas las competiciones, con un gol anotado y una asistencia. Calleri destacó su compromiso con el equipo.



“Quiere lo mejor para el club. Es muy amigo de Rafinha y entiende lo que significa São Paulo en Brasil. Está muy feliz por haber conseguido la Copa de Brasil”, insistió.



