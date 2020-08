James tiene una opción de irse para el fútbol de Italia

James Rodríguez sigue en el sonajero. esta vez el tema se orienta al fútbol de Italia, en el que ya ha tenido algunos conceptos con Juventus y Nápoles y hasta se habló del Inter.

Esta vez el interés por el volante que no seguiría en el Real Madrid es de Lazio, que en las últimas horas perdió a David Silva, quien se fue para la Real Sociedad de España.



Según calciomercato.com si bien hay algún interés las negociaciones no serán fáciles, pues Lazio no podría garantizarle al colombiano los compromisos que adquiere, en referencia al contrato.



Sin embargo, se advierte que se podría llegar a un acuerdo siempre y cuando el contrato que lo ligue al club italiano sea por varios años.



En Italia, además, manejan la opción de que el brasileño Felipe Anderson regrese a Lazio, tras su paso por el West Ham inglés.



