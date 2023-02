James Rodríguez está viviendo un gran momento en el Olympiacos de Grecia. El '10' de la Selección Colombia ha vuelto a encontrar el ritmo de competencia después de un tiempo complicado con el Al Rayyan de Qatar.

El cucuteño, que ha aprovechado las últimas semanas también para expandir sus negocios en el país, ha sido una pieza indispensable en el equipo griego. De hecho, los elogios no se han hecho esperar ni de la prensa, ni de los referentes del fútbol heleno.



En medio de ese idilio, cobró eco que James podría seguir los pasos de Gerard Piqué, el exjugador del Barcelona que ha dado un golpe sobre la mesa con su creación de la King's League. O al menos así lo creen los 'streamers' que protagonizan dicho torneo de fútbol amateur.



¿James, 'tras los pasos de Piqué'?

Según contó Juan Guarnizo, 'streamer' que hace parte del proyecto de Piqué, ya hubo una especie de primer acercamiento con James Rodríguez, quien, valga decirlo, ha estado muy relacionado con ese mundo digital.

“Simplemente les digo que tuve una conversación con él, nada más. Fue una conversación muy muy ligera", dijo Guarnizo.



Luego, haciendo hincapié que de momento no es una realidad que James pueda incursionar en la King's League, como lo han hecho diversos futbolistas como Sergio Agüero, Gabriel Cichero y otros más.



"Aún no le he preguntado absolutamente nada, solo si estaba enterado de todo lo de la King’s League y dijo que sí había visto 'cosillas'”, comentó el 'streamer'.

