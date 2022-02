La Selección Colombia pasa un momento crítico, virtualmente eliminada de la Copa del Mundo de Catar, luego de sus recientes derrotas contra Perú y Argentina.



En el partido contra los peruanos, que ganaron en Barranquilla, hubo un choque particular que tuvo como protagonistas a James Rodríguez y Aldo Corzo.



Fue un momento del partido cuando James recibió un golpe y se lamentaba en el césped. En ese momento Corzo se le acercó y tapándose la boca le dijo algunas cosas al colombiano.



En el programa peruano 'Al Ángulo', el jugador comentó, en medio de risas, qué le dijo a James en esos momento.



"En medio de risas, Corzo dijo: "Me han hecho memes con eso... Hasta mis hermanos me preguntaron... Son cosas de un partido, a uno le da cólera porque aguantas un resultado importante, el partido está caliente, difícil. Te dan ganas de hacerle recordar a su madre je, je, je", dijo el futbolista.



Al ser consultado por la respuesta de James, Corzo dijo: "Como no me respondía, quería que me respondiera. Hasta que lo conseguí. Cierra ya sabes qué...".

¿Qué fue lo que Aldo Corzo le dijo a James Rodríguez en el partido en Barranquilla? 👀 El lateral nos cuenta lo que pasó en ese momento. ⚽💥➡️ #AlÁngulo pic.twitter.com/ESPIsV1clB — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 8, 2022

