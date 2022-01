La reacción de James Rodríguez mientras salía de la cancha, luego de la silbatina que le dio el público que estaba en el estadio Roberto Meléndez a la Selección Colombia, tras la derrota contra Perú, generó opiniones divididas. Algunos defendieron al '10' y consideraron injusta la reacción de la tribuna y otros, en cambio, consideraron que el jugador no se debió quejar por lo ocurrido.

Uno de los que fue muy crítico con James fue el histórico Carlos Valderrama, el Pibe: “Cuando uno juega mal lo silban. Los aplausos hay que ganárselos, los silbidos también se los gana uno. La afición no se toca, les mando el mensaje de una vez. Cuando uno juega bien, la afición aplaude; cuando juega mal, se tiene que comer los silbidos. Jugamos mal, estamos lejos del Mundial. Cuando uno está en el suelo, hay que levantarse entonces vamos a ver de qué estamos hechos”, dijo. Y agregó: "La afición no se toca".



(En contexto: ‘La afición no se toca’: dardo del Pibe Valderrama a James Rodríguez)

La fuerte reacción de James Rodríguez

Ahora, se conocen nuevos detalles de lo que ocurrió después del partido. En redes sociales circula un video en el que se ve a James pasando por el túnel rumbo al camerino, muy molesto con la reacción de los hinchas.



Gritando, James dijo, camino al vestuario: "¡Nos van a pitar ahora, la p... que lo parió!". Y poco después agregó: "¡Desagradecidos de m...".

James a hinchas: “Nos van a pitar ahora, la puta que los parió, desagradecidos de mierda” pic.twitter.com/RMOYBM9whE — GuilleCardoso (@GuilleCardoso) January 29, 2022



(En otras noticias: La Selección Colombia ya no depende de sí misma: las cuentas)



James estuvo un año por fuera de la Selección. Estuvo en la lista inicial para la Copa América, pero luego fue descartado por el DT Reinaldo Rueda. Reapareció en la fecha doble de noviembre y ahora fue titular en el juego contra Perú, sin poder desequilibrar.



DEPORTES