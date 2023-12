James Rodríguez no se olvida de Zinedine Zidane: esto dijo de él antes de Navidad

James Rodríguez sigue de vacaciones, a la espera de la nueva temporada con Sao Paulo, que comenzará pronto: el 20 de enero, el equipo jugará su primer partido en el Campeonato Paulista, como local contra Santo André.

A pesar de los rumores de que estaría pensando en irse del club y de las críticas de varios referentes históricos del equipo, James tiene un año más de contrato con el tricolor y tanto los directivos como el DT Dorival Junior quieren contar con él.

El ‘10’ de la Selección Colombia llegó a Brasil en busca de continuidad después de varios años de sombras: tras su salida del Bayern Múnich, en 2019, tuvo un regreso poco afortunado al Real Madrid y luego deambuló por Everton, Al Rayyan y Olympiacos, antes de recalar en Sao Paulo.

¿Por qué James Rodríguez mencionó a Zinedine Zidane?

A pocas horas de la Navidad, la cuenta de Instagram de Atlético Parceros FC, el equipo que James preside en la Kings League Americas, publicó una entrevista que le hizo el influencer Pelicanger, quien comparte el mando del equipo con el colombiano.



En la entrevista, James no se olvidó de Zinedine Zidane, quien fue su técnico en el Real Madrid y quien recibió muchas críticas en Colombia por no darle continuidad. Las palabras del ‘10’ fueron más que amables.



A la pregunta de con qué ídolo le hubiera gustado jugar en la cancha, James fue contundente: “Con Zidane, que fue entrenador mío, me hubiera encantado jugar”.

James, junto a ZIdane. Foto: EFE

No fue la única figura con la que James aún tiene ganas de jugar: “Con (Lionel) Messi, lo enfrenté muchas veces, pero me hubiera encantado jugar con él”.

James se dio en lujo de hacerle un tunel a Lionel Messi. Foto: EFE



James contó cómo celebra las fiestas de fin de año: "Con todos mis seres queridos, con una champañita, una buena comida y deseando que el próximo año venga lleno de muchos triunfos".



