El primero de septiembre se cierra el libro de pases en la Liga española y, coincidencialmente, James Rodríguez reapareció en Twitch, después de varios meses de silencio y a pocas horas de que el mercado quede inactivo. Este miércoles, en charla con Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, deslizó la posibilidad de llegar al Valencia.

"Me iría caminando, lo que pasa es que llego tarde porque ya el mercado cierra. Es un gran club y tiene una buena hinchada", declaró James, y agregó: "Si quieren a alguien que le ponga pases a Cavani, aquí estoy yo".

El mensaje de James en Twitter que alimentó la esperanza de cambiar de club



El tema trascendió y en España se volvió tendencia la etiqueta #ElValencianismoQuiereaJames, algo que no pasó inadvertido para el jugador colombiano del Al Rayyan, de Catar.



“Gracias a todos por sus palabras y su cariño”, escribió James en su cuenta de Twitter, acompañada de la etiqueta promocionada por los hinchas del Valencia.

Gracias a todos por su palabras y su cariño.#ElValencianismoQuiereAJames😉👏🏼 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) August 31, 2022



Horas después, el colombiano apareció de nuevo en Twitch, esta vez, con el reconocido influencer Ibai Llanos, quien está haciendo una transmisión, minuto a minuto, del cierre de mercado de fichajes en España.



En esta segunda charla, James afirmó que, oficialmente, no tiene oferta del Valencia. “A día de hoy no sé si el Valencia está interesado en mí. Yo vi el cariño en redes sociales y por eso puse mi tweet, para agradecerles. No sé si están interesados en mí, quizás después de lo que puse…”, declaró.



James sabe que las opciones se acaban y que ahora todo va contra el reloj, ante el cierre de los libros de pases. “En el futbol nada es imposible, faltan 30 horas y es verdad que están jugando contra el tiempo, que pase lo que tenga que pasar, todo es posible”, dijo.



“Si el equipo me quiere, yo puedo llegar hoy y entrenar, estoy bien, la motivación está alta. Tengo 31 años, estoy joven aún. Los jugadores que están marcando la diferencia tienen de 34 para arriba, lo cual es bueno”, insistió James sobre la alternativa del Valencia.

¿Y qué pasa si James no consigue equipo?

Sobre el Al Rayyan, con el que apenas pudo jugar 23 partidos en su primera temporada, James aseguró: “El club sabe que quiero salir, pero si me quedo, el club también sabe que daré todo por el equipo”, y agregó: No estoy matando a nadie por jugar en Catar, no es nada malo. Por ahí en 2-3 años estoy en el top10, el fútbol da muchas vueltas. Hay que asumir todo esto”.



James asegura que ha estado alejado de Twitter. En el último mes hizo dos publicaciones antes de la de este miércoles: una, para desmentir que tenía una lesión de largo aliento, como lo afirmó un periodista catarí, y luego, para anunciar que estaba vendiendo contenido exclusivo de su carrera futbolística.



“No veo Twitter hace dos años, pero la gente cercana a mí me ha enseñado lo de hoy (miércoles). Fue trending topic en Colombia también”, señaló.



