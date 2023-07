James Rodríguez fue anunciado este sábado como nuevo jugador del Sao Paulo, de Brasil. James, considerado uno de los mejores futbolistas colombianos de la historia y que estaba libre desde su salida del Olympiacos de Grecia en abril, fue recibido con 'bombos y platillos'.

"íJames Rodríguez es del Tricolor!", dijo el club en un sentido video.



El colombiano, de 32 años, firmó un contrato válido hasta el 30 de junio de 2025", indicó en un comunicado el club paulista, uno de los equipos más grandes de Brasil. Y aunque todavía no ha jugado, ya es visto como una gran figura en el equipo.



Así se ratificó este domingo gracias a una gran ovación de la hinchada al '10' de Colombia.



James Rodríguez, ovacionado en Sao Paulo

James Rodríguez. Foto: Twitter del Sao Paulo

James, uno de los capitanes de Colombia, llega a un equipo con problemas financieros, pero que anda por buen camino bajo las órdenes del entrenador brasileño Dorival Júnior.



Aunque no gana un gran título desde que alzó la Copa Sudamericana-2012 y no cuenta con grandes estrellas, el tricolor paulista es sexto del Brasileirao, a quince puntos del líder Botafogo.



Sao Paulo además disputará en agosto los octavos de final de la Sudamericana ante San Lorenzo de Argentina y la semifinal de vuelta de la Copa do Brasil contra Corinthians (perdió 2-1 en la ida).



Y este domingo, aunque James no estuvo presente, el '10' fue ovacionado por el público paulista.



Antes del inicio del partido entre el Sao Paulo y el Bahia, que quedó 0-0, el video del anuncio del fichaje de James Rodríguez apareció en la pantalla del estadio.



Paso seguido, los aplausos llegaron a su nombre.



Una ovación que da cuenta del impacto de su llegada.



Antes do início da partida, apareceu o vídeo do James Rodriguez nos telões do Morumbi pic.twitter.com/Hmpy1SXgOp — SPFC 24 HORAS 🇾🇪 (@SPFC24Horas_) July 30, 2023

