El fichaje de James Rodríguez por Sao Paulo parece inminente. El colombiano estaría cada vez más cerca de viajar a Brasil para finiquitar detalles antes de firmar contrato con el cuadro Tricolor.



(James Rodríguez, al Sao Paulo: la trama oculta de su 'fichaje inminente' en Brasil).

En primer lugar, el mediocampista deberá cumplir con los exámenes médicos y de ahí se pasará a la firma de contrato que el club espera hacer antes de terminar la semana. De igual manera, no se descarta que James asista al juego entre Sao Paulo y Bahía en el Brasileirao, el fin de semana, y sea presentado en el Morumbi ante 42.000 personas.



“Existe la posibilidad, si el acuerdo se firma al final de la semana, que James Rodríguez sea llevado al Morumbi el domingo, en el partido contra Bahía, a las 11 horas, para ser presentado a la afición. El estadio estará lleno: ya se han vendido 42.000 entradas”, informó 'Globo Esporte'.



Y con las horas contadas para el anuncio, cobra eco el salario que recibirá James en el equipo brasileño. Uno demasiado bajo en comparación con su momento más brillante y también con el anterior que recibía en Grecia.



(Además: James Rodríguez: este es el panorama que le espera en Sao Paulo).

La estrepitosa caída del sueldo de James Rodríguez

James Rodríguez. Foto: Capturas de Win Sports

A James Rodríguez, desde que picó en lo más alto con su valoración en el Real Madrid y luego en el Bayern Múnich (80 millones de euros en el mercado), los estimados financieros por su desempeño en la cancha parece que no lo han acompañado como esperaba.



Según 'Transfermarkt', hoy su precio en el mercado es de 6 millones de euros, muy similar al que tenía hace doce años, en sus primeros pasos en Europa. Y el sueldo, según datos extraoficiales, también ha sufrido bastante.



En la comparación más reciente, con su paso por el Olympiacos de Grecia, la situación no es buena.



(Además: Habla la sobreviviente del salto en el que murió paracaidista: 'Acá no hay culpas').



En el equipo griego, Rodríguez ganaba cerca de seis millones de euros (26.131'511.058 pesos colombianos) por temporada, que eran pagados entre el Olympiacos y el Al Rayyan qatarí, en el que jugaba antes.



En Brasil, según la información que publica el diario Folha de Sao Paulo, su sueldo anual sería de dos millones de euros (8.710'503.686 pesos colombianos), una tercera parte de lo que ganaba anteriormente.

La salida de James del Olympiacos

*Con Futbolred