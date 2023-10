James Rodríguez, humillado: la impensada goleada que sufrió Sao Paulo

Palmeiras le metió un humillante 5-0 al Sao Paulo del colombiano James Rodríguez, este miércoles en partido del Brasileirao.



(Le puede interesar: James Rodríguez despierta la admiración de Rafinha: 'Mira el partido con un dron')

Palmeiras se impuso con dobletes del uruguayo Joaquín Piquerez y el brasileño Breno Lopes, y otro más de Marcos Rocha. Endrick, la joya atada por el Real Madrid, fue titular, pero de nuevo se marchó de vacío y fue sustituido por Rony en la segunda mitad.



El colombiano fue titular, pero apenas tocó un par de balones, pues se vio afectado por el juego de su equipo en general… Jugó solo los primeros 45 minutos.



Palmeiras fue contundente y le marcó 3 goles en el primer tiempo; una de las anotaciones del verdão tuvo protagonismo colombiano: asistencia de Richard Ríos para el tanto de Lopes.



Fue un partido para el olvido para el Sao Paulo, pues perdió por lesión a Lucas Moura (40’), y sufrió la expulsión de Rafinha, al minuto 62.



En cuando a James, solo apareció en el entretiempo, pues entregó declaraciones positivas, ante el repaso del Palmeiras a su equipo.



“Lamentamos el primer tiempo, no fue bueno. Si ellos hicieron tres goles, ¿por qué nosotros no podemos hacer tres goles en la segunda parte? Tenemos talento y falta mucho”, dijo James a la TV brasileña.



Sin embargo, el técnico Dorival Junior sacó a Rodríguez y no jugó el segundo tiempo. Jhegson Mendez entró en lugar del volante colombiano.

James Rodriguez na entrevista no intervalo do jogo pic.twitter.com/kR1FiIluU0 — spfcpics (@spfcpics) October 25, 2023





DEPORTES Y FUTBOLRED

Más noticias de deportes