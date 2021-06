Prensa española no quiere que James Rodríguez regrese al Real Madrid

El regreso del italiano Carlo Ancelotti a la dirección técnica del Real Madrid, de España, ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales de los fanáticos ‘merengues’.



Desde que tomó el cargo, a inicios del mes de junio, se le planteó que tenía mucho que hacer, ya que tiene la tarea de precisar las incorporaciones y salidas de futbolistas del club blanco. Se presume que puede darse una seria ‘limpieza’ de nombres en la plantilla.



Su primera incorporación fue el defensa austriaco David Alaba, quien logró, por primera vez en la historia, la clasificación de su selección para octavos de final de la Eurocopa. También se ha dado una de las salidas más significativas en mucho tiempo: el defensa Sergio Ramos.



Ahora bien, una de las opciones de reincorporación que más ha sonado ha sido la del jugador colombiano James Rodríguez.



Vale recordar que el volante cafetero estuvo vinculado al Real Madrid desde 2014 hasta 2020. En la temporada más reciente, justamente, jugó en el Everton, de Inglaterra, bajo las órdenes de Ancelotti.



Y es que ‘carletto’, cuando se trata de James, aplica el adagio popular: ‘Dámelo siempre en mi equipo’.

El #RealMadrid está interesado en fichar a la estrella del Everton, James Rodríguez, y el as colombiano estaría dispuesto a recibir un tremendo recorte salarial.



🗞Vía: The Sun pic.twitter.com/SG9BtwRHtw — EVERTON FC (@ETI_Everton) June 20, 2021

De hecho, los rumores de regreso crecen dado que mucho se ha especulado en torno a la probable salida de James del Everton. Y su destino principal sería el Real Madrid, teniendo en cuenta, por supuesto, la presencia de Ancelotti en el banquillo.



Este pronóstico de retorno no ha sido bien recibido por varios medios españoles, ya que, según algunos expertos, el jugador tiene un costo excesivo que no es rentable para el equipo.



“Hay un claro desequilibrio entre lo que juega y su salario aproximado de 7 millones de euros netos”, se lee en el diario ‘El confidencial’, el cual, además, saca a colación las últimas lesiones que ha sufrido el jugador.



En el programa deportivo ‘El Chiringuito de Jugones’, reconocido espacio de debate deportivo en televisión española, se refirieron a la posibilidad del reingreso de Rodríguez, mencionando que solo se lograría si hay de por medio una reducción sustanciosa en el monto del costo de su vinculación.



🇨🇴 JAMES RODRÍGUEZ podría VOLVER al REAL MADRID.



🇮🇹 Lo habría pedido Ancelotti.



📉 Se tendría que reducir el salario.



(Vía 📺Gol Caracol) pic.twitter.com/5fNSzwg7zp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 19, 2021

Por su parte en ‘Fox Sports’ e ‘ESPN’ comentan que su situación física es ‘una incógnita’, “debido a que por las lesiones que afectaron su primer año en la Premier League no pudo cerrar el torneo y hubo malestar en un sector de los hinchas de Everton”.



El diario 'Sport', por ejemplo, reconoce que James fue 'un jugador distinto' cuando lo dirigió Ancelotti, sin embargo, la primera salida de 'Carletto' significó un declive en su periplo como madridista: "La salida del italiano le perjudicó y su presencia en el equipo fue reduciéndose hasta convertirse en residual".



El diario 'AS', más que ver de manera negativa la llegada de James, no lo baraja como una posibilidad principal de incorporación, más aún teniendo en cuenta que hace un par de semanas el mismo Rodríguez dijo que, hasta ese entonces, no había posibilidad de volver al Madrid.



Eso sí: el mercado de fichajes es volátil. Tanto así que, hace tan solo unas horas, James sonó incluso para el Milan, de Italia.



Por ahora no se conoce oficialmente cuál será el destino de uno de los jugadores colombianos más destacados en los últimos años, quien hace poco fue noticia por la polémica que levantó tras un ‘Facebook live’ en el cual habló de su desconvocatoria de la nómina de Colombia para la Copa América Brasil 2021.



