James y sus urgentes retos para afrontar una nueva temporada

Con James no hay certezas. Hoy está en el Everton, pero mañana no se sabe. El mercado sigue abierto. Sin embargo, su presencia en la Florida Cup, en la que este domingo enfrenta a Millonarios (5 p. m.), puede ser un punto de partida para concretar sus objetivos de esta temporada, en la que tiene varios retos.





Lo primero y más urgente es definir si se queda o se va. Por ahora está, y ya ha jugado 45 minutos en un amistoso, pero la presencia de su nuevo-viejo entrenador, Rafa Benítez, pone un asterisco en el futuro del jugador. Con Benítez no tuvo una buena relación en el Real Madrid, y por eso crecen versiones sobre su eventual salida a otro club.



Primero se lo asoció con el Milan, pero esta opción parece estancada (el equipo italiano ya definió su ‘10’); en la última semana se lo vinculó con el Sevilla de España. Y la prensa inglesa informa a diario que el jugador está en la vitrina, listo para salir ante una buena oferta, según dijo el medio 'Liverpool Echo' esta semana.

James Rodríguez, en un entrenamiento del Everton antes de la Florida Cup. Foto: Twitter: @everton_esp



Si se va, le tocará arrancar de ceros, en un nuevo club, seguramente en otra liga, con otro DT, a buscar titularidad. Si se queda, le tocará lidiar con Benítez, ganarse su confianza... “James es un jugador de mucha calidad”, dijo Benítez, en uno de esos elogios que solo abren más interrogantes.



El segundo gran reto para James pasa por su estado físico. Fueron sus constantes lesiones en las pantorrillas las que lo sacaron de competencia en la liga inglesa la temporada anterior, y de paso de la Selección Colombia. El jugador dice que la para en su recuperación fue suficiente y que está listo, pero eso se verá en el día a día, en los partidos, en la exigencia. James debe ponerse a tono, luego de que tuviera más de un mes de vacaciones.







El tercer aspecto, y no menos importante, será que James resuelva su situación con la Selección Colombia, un tema que no depende solo de él, también del entrenador Reinaldo Rueda. Las discrepancias entre ambos, en la convocatoria para la Copa América, ya fueron antecedentes negativos, cuando el jugador decía que podía competir y el DT prefirió que esperara y se recuperara bien. Pero desde entonces la relación no parece cordial. El jugador lanzó muchas puyas durante sus vacaciones y, para colmo, el pasado viernes dio unas declaraciones en las que dejó abierta la posibilidad de no volver. “No le tengo que demostrar nada a nadie”, dijo James. Y también manifestó que no sabía si iba a estar adentro o afuera...



Así que muchos son los interrogantes frente al futuro del jugador, que necesita recuperar su nivel, jugar, competir, ser titular, recobrar autoconfianza, pero que primero debe definir dónde va a buscar todo eso. James necesita volver a ser James para estar de nuevo en el escenario de la competitividad.



Hoy James estará en el partido contra Millonarios, que le servirá a Benítez para mirar más, probar más y tomar decisiones, por si James se queda...





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET​

