James Rodríguez debutó en el fútbol de Brasil con el Sao Paulo el pasado domingo en el estadio Maracaná, en el empate 1-1 contra Flamengo, juego del Brasileirão 2023.

El miércoles, James estuvo por primera vez en el estadio Morumbí, casa del Sao Paulo, en el clásico que ganó su equipo 2-0 al Corinthians, resultado que lo clasificó a la final de la Copa de Brasil.

Lo que dijo



Sin embargo, James no tuvo minutos y tiene en deuda jugar ante su hinchada. El próximo sábado, contra Botafogo por la Liga de Brasil, podría incluso ser titular para presentarse en competencia ante la afición paulista.



Y aunque no jugó, James ya estuvo en el vestuario del Sao Paulo, y de inmediato hizo un contundente reclamo, hecho que quedó grabado en video.

James Rodríguez debuta con SAa Paulo. Foto: EFE

Al colombiano no le gustó lo que vio cuando llegó a su puesto dentro del camerino y lo dijo. de una vez pidió que haya un cambio para un próximo partido.



El se vivió previo al partido con Corinthians, pero está lejos de ser la primera polémica del colombiano en su nuevo equipo.



Encontró que en su lugar para cambiarse hay una foto suya y la verdad no le gustó mucho, porque no representa su verdadera esencia.



“Es una cara muy seria. Yo soy un tipo con cara feliz, siempre sonriendo”, dijo James a punto de reír; y luego señaló la imagen y repitió: “Esto es muy serio”.

