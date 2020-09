James puso su talento y el Everton ganó y goleó

Van dos partidos, dos juegos con la camiseta azul del Everton, dos oportunidades en la Liga Premier inglesa, y James Rodríguez ya brilla y muestra todo su talento, ese que tenía acumulado en el Real Madrid. Este sábado fue protagonista en la victoria contra el West Bromwich, 5-2.

James puso su sello con un primer gol en el fútbol inglés, y no cualquier gol, uno en su mejor estilo, con un lindo zurdazo bien acomodado.



El colombiano, que fue titular al igual que Yerry Mina, fue protagonista también al cierre del primer tiempo cuando recibió una agresión en la cara de Gibbs, que derivó en su expulsión.



Everton goleo, aunque su partido no fue perfecto. De hecho comenzó sufriendo, porque recibió el primer gol muy temprano, a los 10 minutos, cuando el congoleño Grady Diangana abrió el marcador. Ese gol nació en un mal pase de James, que en zona ofensiva entregó mal y ahí nació el contragolpe. Mina no achicó y permitió la libertad para el remate.



La pasaba mal Everton, que incluso se salvó en un remate al palo, pero vino la reacción. El empate 1-1 llegó al minuto 33, tras evaluar la jugada en el VAR, a través de Clavert-Lewin, de taco.



El partido seguía siendo difícil para el Everton, hasta que apareció James para sacar su zurdazo inatajable, acomodando la pelota a un rincón y celebrar su primer tanto en Inglaterra, cuando se acababa el primer tiempo.

James celebra en la Liga Premier. Foto: Twitter del Everton

En el segundo tiempo Everton entró confiado, su rival tenía un hombre menos tras la expulsión de Gibbs, así que llegó el 2-2, con golazo de tiro libre de Matheus Pereira.



Pero el local reaccionó de inmediato y sacó provecho de su ventaja numérica. Al minuto 53, anotó Keane, tras capturar un rebote.



Al minuto 62, James hizo una de la suyas, gran pase englobado a Richarlison quien remato, y Calvert-Lewin empujó el balón a la red para el 4-2.



El propio Calvert-Lewin anotó su tercer gol del partido y el quinto del Everton, al minuto 65, para el 5-2 definitivo.



James abandonó el campo al minuto 78, se dio un abrazo con Ancelotti, sonrió y fue a descansar, ya había hecho su trabajo, su desgaste, su gol. El colombiano sigue recuperando su mejor forma y el Everton volvió a ganar.



