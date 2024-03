James Rodríguez: hinchas del São Paulo se cansaron y dicen que ‘no tiene personalidad’

James Rodríguez no la pasa bien en Brasil. Su rendimiento no es el que todos esperaban, a pesar de que en algunos sectores del periodismo y de los seguidores del São Paulo tiene su respaldo, en otros es todo lo contrario.

São Paulo quedó eliminado del Campeonato Paulista 2024, el Novorizontino, equipo de la Serie B del fútbol brasileño, avanzó, por lo que se han desatado varias críticas.

Lo que se dice

El 1-1 en el tiempo reglamentario obligó a que el clasificado se definiera desde los tiros penaltis y ahí el Novorizontino. James jugó solo 10 minutos y no estuvo en la tanda.

Al DT, Thiago Carpini, lo trataron de todo, le gritaron “burro”, pero los hinchas sienten que James Rodríguez no ha estado bien, que su forma no es la mejor y que le falta.

Los hinchas no solo se metieron con el entrenador, James también fue centro de las críticas. Entró al minuto 79, pero no tuvo mucho tiempo como para ayudar a su equipo.

Es obvio que el no clasificar es un fracaso para el São Paulo, para el DT y para el colombiano, que ya ve que los aficionados están contra él.

James no apareció en el listado de los cobradores y los aficionados no se lo perdonaron.

‘Gestão Tricolor’ dijo: “¿Tuviste poco tiempo de juego? Sí. Pero nada justifica que un mundialista, que ya era 10 en el Real Madrid, no tenga personalidad para tirar un penalti. Cometer errores sucede, solo los que arriesgan cometen errores, pero ¿ni siquiera intentarlo? ¡LÁSTIMA!”.

Gabriel Sá, uno de los periodistas que más conoce al club paulista, también se pronunció contra el volante de la Selección Colombia.

“Ingresó tarde al juego. El equipo creó más con él. Entiendo la acusación de falta de confianza, pero para mí un tipo del calibre de James necesita ejecutar un penal en una decisión. Ya has cometido errores y es parte del juego. Pero no escondería a James en los cobros. Nunca”, contó el comunicador.

Carpini, en rueda de prensa, habló de James Rodríguez. “Respecto a los penaltis, tenemos un informe de lo que trabajamos durante la semana con el porcentaje de cada una, pero el día también escuchamos el feedback del jugador, si está seguro o no, y eso lo tenemos que tener en cuenta. También, si el futbolista se encuentra a gusto o no. (James no pidió no golpear). Pero otros sí se pronunciaron antes para cobrar un lanzamiento, esperamos que los deportistas se pronunciaran y seguimos así”, dijo.

Los jugadores

Claro, eso indignó a los hinchas, que de una vez lo sacrificaron en las redes sociales.

"No quería quitarle profundidad con la salida de Ferreira. Erick seguiría aportando esa profundidad, con ligereza. Me hubiera gustado hacer los cambios en la segunda parte un poco antes, pero solo tuve dos cambios más y los tuve que posponer. Después quise más ataque, con Michel jugando en la banda. Terminamos el partido con un equipo ofensivo y capaz”, dijo el DT.

Lucas Moura fue indagado sobre por qué James no y fue claro: "Creo que no pateó porque no quiso. Sin duda, si hubiera pedido patear, lo habría hecho. No sé cómo se sentía".

Los aficionados se lanzaron contra el cucuteño, no le perdonaron que no levantara la mano para los cobros.