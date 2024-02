James Rodríguez: hinchas hacen campaña para que vuelva a un club en el que brilló

La aventura de James Rodríguez en Sao Paulo no terminó bien. El jugador le pidió al club que rescinda su contrato después de haber tenido pocas apariciones en los siete meses que lleva con el equipo brasileño.

Thiago Carpini, técnico de Sao Paulo, confirmó la salida de James: “Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me estorbó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la Selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse). Ya no es asunto mío”, dijo.

James ya había evitado confirmar su continuidad para la próxima temporada, aunque había asegurado ser "feliz" en la ciudad brasileña.



"No sé lo que va a pasar en 2024, en el fútbol cambia todo muy rápido. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar", dijo entonces en una entrevista.

James Rodríguez Foto: Sao Paulo

En Argentina sueñan con el regreso de James Rodríguez



Ahora, con James en libertad de acción, los hinchas de uno de los clubes por los que pasó comienzan a hacerse ilusiones con un posible regreso.



Se trata de Banfield, el equipo en el que James tuvo su primera experiencia internacional. Cabe recordar que el ‘10’ debutó como profesional con Envigado, con el que se fue a la B pero luego fue pieza clave en el regreso a primera división en 2007.



James también fue muy importante para Banfield, que en 2008 se coronó campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia. Y además hizo parte del plantel que jugó por primera vez la Copa Libertadores, en 2010.

James Rodríguez, en la Copa Libertadores 2010 con Banfield. Acá celebra su gol al Morelia. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



El goleador del Mundial de Brasil 2014 fue tendencia en redes sociales este jueves. Los hinchas del ‘Taladro’ armaron una campaña para buscar su regreso al club e incluso impulsaron la etiqueta #JamesABanfield.

Los hinchas del Taladro 🇦🇷 hicieron tendencia #JamesABanfield, al enterarse que no seguiría en Brasil.



Con el club bonaerense se convirtió en el extranjero más joven en debutar en Argentina y logró la primera Liga de su historia. Este fue su primer gol...pic.twitter.com/4c19hLthrZ — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 8, 2024

Sin embargo, todo parece indicar que el futuro de James estaría en el otro extremo del continente. Hubo un rumor inicial que lo vinculaba con el Besiktas, de Turquía, perolos tiempos no están dando: este viernes se cierra el libro de fichajes.



El nuevo equipo de James podría ser el Real Salt Lake, de la MLS, que también cuenta en sus filas con otros cuatro colombianos: el zaguero Brayan Vera, el mediocampista Nelson Palacio y los delanteros Cristian Arango (muy cercano a James) y Carlos Andrés Gómez.



DEPORTES

Con Efe

