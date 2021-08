Más de 4.600 personas firman petición para que James vuelva a la Selección

En vísperas de la triple fecha de eliminatoria donde Colombia enfrentará a Bolivia, Paraguay y Chile, se hizo viral la 'firmatón' que más de 4.600 colombianos promovieron en redes sociales para que James Rodríguez regrese a la convocatoria de la Selección.



"James es el tercer máximo anotador de la Selección absoluta en partidos oficiales (23 goles en 80 encuentros), solo está por detrás del “pájaro” Arnoldo Iguarán (25 anotaciones en 68 partidos) y del “Tigre” Radamel Falcao García (35 goles en 90 encuentros). Además, es el único jugador colombiano que ha sido goleador en un Mundial de Fútbol de Mayores (Brasil 2014 con 6 goles), sumado a que también marcó el mejor gol del certamen orbital de ese año, lo que lo hizo merecedor del reconocido premio Puskás”, afirma en la petición Camilo Triana, la persona detrás de la iniciativa.



Pese a que la descripción de la petición inicia relatando la relación de James con el actual cuerpo técnico de la Selección Colombia desde la desconvocatoria del volante para la eliminatoria y Copa América en el primer semestre del año, el volante cucuteño acabó días atrás con la polémica con ese tema.



"Quiero darles una buena energía a los convocados y al cuerpo técnico. No tienen nada contra mí, ni yo contra ellos. Espero que puedan conseguir los nueve puntos para ir al Mundial. Desde lejos les mando buena energía para que hagan 3 partidos buenos para que Colombia gane. No pasa nada con nadie, no tengo nada en contra de nadie. Soy fan de la selección Colombia, superhincha", dijo el '10' en su canal de Twitch.



El futuro de James Rodríguez vive horas cruciales este martes, cuando en Europa se cierre la ventana de transferencias y se defina o no su continuidad en el Everton de Inglaterra.



