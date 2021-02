'¿Mi balance? Más o menos, creo que puedo dar más': James Rodríguez

James Rodríguez ya comienza a medir cómo ha sido su paso por el Everton. El colombiano ha disputado 17 partidos con el club inglés y ha anotado cuatro goles. En una charla con Telemundo Deportes, James habló del club, de sus objetivos y de su infancia, justo antes de enfrentar al Manchester United en la Premier League.

¿Siempre soñó con jugar en Europa? Desde que tengo uso de razón siempre quise jugar por estos lados, quise jugar en los equipos grandes, gracias a Dios pude jugar en dos grandes, en dos Top-5. Se han cumplido muchos sueños de parte mía pero siempre quiero cumplir más.



La adaptación al Everton. Llegué a un club bueno, a un club que quiere ganar cosas también, con un entrenador que sabe cómo soy, con el que trabajo hace años también. En cuanto a lo que es ciudad, como no dejan salir no sé cómo es, estoy siempre en casa con mis seres queridos, con las personas que tengo al lado. En cuanto al fútbol, es un fútbol más físico, más táctico en todo, siempre hay fricción, faltas. Todo son experiencias más que tú coges siempre y estoy feliz por sumar una experiencia más.



¿Qué tanto influyó Ancelotti para ir al Everton? Cuando pensé en venir, pensé en él. Es un entrenador que conozco hace muchos años, un entrenador que sabe cómo caerle a su jugador, a la gente que tiene siempre con él. Tengo una relación con él como de padre e hijo.



¿El Everton se acerca al nivel del Real Madrid y el Bayern? Primero, hay que ir a Champions, pelear arriba. En los dos últimos partidos como que no hemos estado bien, pero en esta Premier League cada partido es una final, cada partido es una guerra. Para eso estamos aquí, por ahí tienes un partido malo y en tres días ganar 3-0 y tienes un partido bueno. Hay que estar bien y mentalmente fuerte para todo lo que viene.

El balance de su paso por el Everton. Más o menos. Creo que falta más. Pude estar en mejor nivel. Estuve un mes afuera y eso influye mucho, pero cuando he hecho las cosas bien el equipo estuvo bien y eso es lo que yo quiero, que este equipo haga buen fútbol y tenga un nivel alto.



El objetivo del Everton. En lo que yo he visto, el club quiere entrar a Champions League. Está claro que va a ser duro, hay muchos equipos peleando por esos puestos. Todos tenemos que estar en una misma sintonía para llegar allí.



Relación con Yerry Mina. Es una relación excelente, hablo mucho con él, aconsejo muchas cosas, lo más importante, es un chico que quiere aprender cosas, es muy curioso, que cómo hago, que cómo haces esto, y para uno como jugador es bueno, yo también soy así, quiero aprender cosas, soy curioso en lo que hago, no solo en el campo sino afuera, cómo te recuperas, cómo comes, cómo duermes. Quiere aprender cosas nuevas y estamos para ayudarnos unos a otros.



¿Le enseña pasos a Yerry? Él baila mejor que yo, él baila más que yo.



Comida favorita. La bandeja paisa, no tiene discusión. ¡Bandejita paisa, siempre! Nunca antes de jugar un partido, un día antes o dos, pero nunca el mismo día.



¿Se exigía mucho de niño? Siempre quería ganar, hacer cosas buenas, hacer más que todos. Sabía que tenía el talento y las condiciones para jugar, el que más hiciera todo, el que más hiciera goles, pases.



¿Qué tanto influyó su padre para jugar fútbol? Mi padre jugó fútbol también, tuve tíos que también jugaron, eso va en la sangre. Creo que fueron muchas cosas también. Para jugar al fútbol creo que naces con eso, aparte que con los años vas trabajando cosas que pules, cosas que tú fallas y cosas que tú llevas mal. Fue con los años y con todo lo que pasó que yo quise jugar el fútbol.



Qué marca de café colombiano prefiere. No soy de una marca, pero cualquiera.



¿Ya ha jugado en Old Trafford? Nunca. Primera vez. Con el Real Madrid no nos cruzamos en Champions y con el Bayern creo que no. Es la primera vez. Siempre es lindo jugar en varios históricos, hay que tener claro que el Manchester United está en un buen momento, pero hay que ir a pelear, a hacer las cosas bien y competir de una buena manera.



