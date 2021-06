James Rodríguez no se guardó nada y habló de la Selección

James Rodríguez sorprendió este sábado al hacer una transmisión en vivo en Instagram junto a Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, compañeros suyos en la Selección que fue al Mundial de Brasil 2014.

James dejó claro que quería estar en la Copa América de Brasil. Cabe recordar que había sido llamado para los partidos de eliminatoria contra Perú y Argentina, pero luego fue dejado de lado.



"Dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto", dijo James. "Otra cosa es que él me diga 'Yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador'. Si eso es así, cierro el duelo y me voy", agregó.



"Yo siempre hago fuerza, lo que yo quiero es que los muchachos jueguen y ganen la Copa América, pero lo bueno es que la gente sepa que yo quería jugar la Copa América", aseguró el jugador del Everton.



Sobre las críticas por su nivel, James se despachó: "Hay muchos que decían que yo no estaba bien. Les recuerdo a esos que me dicen que yo estaba mal: en los 80 partidos que jugué en la Selección habré jugado qué, cinco mal. ¿Y los otros 75 qué? Que dejen la huev..., con todo respeto".

Zúñiga también lanzó munición dura hacia algunos periodistas y exjugadores que están hoy en medios de comunicación. "No comparto con los ídolos de uno que hoy están detrás de un micrófono: no pueden ser tan desleales. Muchos jugaron con nosotros y muchos estuvieron de este lado", aseguró.



Al respecto, James opinó: "Ellos pensaban que iban a estar arriba siempre, pero nosotros, con todo respeto, los superamos, ya los pasamos". Y agregó: "Yo no veo mucha prensa, pero solo miro y anoto y anoto, porque la vida da muchas vueltas".



El '10' tiró una frase adicional sobre el tema: "Esos mismos son los que, cuando la Selección concentraba en Barranquilla, eran los primeros en ir a pedirnos camisetas".



El exlateral de la Selección agregó que está mal no haber convocado a la Copa América "al goleador de un mundial".



Por su parte, Teófilo Gutiérrez, quien no está concentrado con el Junior para el juego de vuelta contra Millonarios, en la semifinal de la Liga, recordó: "Zúñiga y james en su momento llegaron a jugar lesionados y tocados... Y nadie sabe".



Teo le preguntó a James si iba a regresar al Real Madrid, ahora que Carlo Ancelotti regresó al club blanco. La respuesta fue: "Yo creo que no... no sé". Y añadió: "Si me quedó ahí otro año estaré bien".



Sobre lo que ha conseguido con la Selección, James señaló: "Tenemos la conciencia muy tranquila por todo lo que hicimos. Yo la tengo muy tranquila. En 10 o 15 años llegará una Selección que será mejor y habrá que felicitarlos y ya. Nos alegraremos por ella".



