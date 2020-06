James Rodríguez habló duro: Zidane, su suplencia y su futuro

James Rodríguez habló claro, sin rodeos, de lo que le pasa en su vida, del Real Madrid, de su familia y de cómo ha afrontado el tema con el elenco 'merengue' dirigido por Zinedine Zidane.

"Siempre es incómodo escuchar tantas mentiras que se hablan sobre uno, lo importante es la opinión de mi familia y de los que me conocen. Igual es algo que no me afecta porque conozco mis verdades y trabajo duro cada día para estar donde estoy. Los que me rodean están siempre contentos con lo que tengo que ofrecer", le dijo el jugador colombiano el Gol Caracol.



James fue enfático en afirmar que no hubo malestar en Zidane cuando él viajó a Medellín para el nacimiento de Samuel, su último hijo.



"Para nada, ¿qué malestar va a generar el nacimiento de un hijo?”, aseguró.



En la entrevista, el cucuteño confiesa que le han dolido mucho los comentarios que se han escuchado sobre él.

"Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo, sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar", aseguró.



Y agregó, sobre los posibles problemas con el DT frances: "“No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo”.



Señaló que no sabe cuál será su futuro , pero dejó en claro que si le dieran a escoger iría a un equipo a donde "pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones”.



"Este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar”, agregó sobre su labor en el club madridista.



Salió en defensa de Zidane, cuando le preguntaron sobre la forma como el estratega francés es tratado en Colombia.



"No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!”, dijo.



“Soy sincero: quiero estar siempre, soy competitivo. En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza”, señaló James Rodríguez.



Sobre el motivo por el que no juega, James señaló. "Es buena pregunta, también lo quisiera saber (risas). Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo”.

Agradecido con el Bayern

Rodríguez habló de lo que pasó una vez salió del Bayern Múnich.



"Estaré eternamente agradecido al Bayern y sobre todo a Jupp Heynckes que sacó de mí un nivel increíble. Bayern Múnich es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo. Ellos querían hacer el uso de la opción de compra, pero hablé con un dirigente para que no la hicieran porque no me sentía cómodo y no era feliz. Cuando pasa eso en tu vida tienes que tomar decisiones, ellos lo entendieron perfectamente. En ese momento mi decisión fue esa y no me arrepiento", acotó.



Y agregó: "Después hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó. Yo realmente quería que la gente del Madrid se quedara con la imagen que dejé antes de irme al Bayern, porque sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo".



Reconoció que hubo una oferta de Italia, pero que no estuvo convencido de ir.

"También hubo una oferta de Italia, pero no me convenció porque sentía que no era buena. En su momento mi representante Jorge Mendes me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de China; yo le dije que a China no voy por más que ellos (Real Madrid) quieran. No estaba preparado para irme a China porque siento que puedo dar mucho más fútbol en Europa”, señaló el jugador.



Siempre se habló de que prefirió quedarse en el Real Madrid y no ser convocado, pero James lo aclaró.



"En su momento quizás pensé que eso iba a mejorar la situación para poder jugar más, pero no fue muy positivo. Mi compromiso con la Selección siempre ha sido 100 por ciento. Quiero ser el mejor siempre y me hace mucha falta jugar con la Selección. Espero poder estar pronto ayudando a la ‘tricolor’”, precisó.



Mucho se habló de una supuesta charla con Carlos Queiroz en la que usted le dijo que a la Selección solo iba si era titular. ¿Existió la charla?. ¿De qué se habló?



“Con Carlos siempre se habla, pero nunca dije eso. Él sabe de mi mentalidad y las ganas que tengo de jugar con la Selección. Quiero siempre ayudar y que la Selección esté al máximo nivel. Esa ha sido mi mentalidad siempre, poner en la Selección en lo más alto. Jugar por el pueblo y ponerme esa camiseta amarilla, me eriza la piel. Por eso quiero ser siempre el mejor cuando me convocan”.



¿Físicamente cómo está?, ¿cómo calificar las últimas lesiones que tuvo, desde el Mundial de Rusia hasta hoy?



“Las lesiones hacen parte del deporte y más del fútbol. En el Mundial de Rusia llegué con muchos partidos con el Bayern y eso me pasó factura. Pero de todo se aprende, ahora me siento muy bien. Físicamente estoy mejor que nunca”.



¿Qué ha cambiado del James de 2014 al de hoy?



“He cambiado muchísimo en lo profesional. Cada día que pasa aprendo más cosas y eso me encanta. Soy muy curioso con mi profesión porque quiero mejorar en todo sentido. Cada día quiero ser mejor”.



¿A qué cosas ha tenido que renunciar en su vida?



“A muchísimas cosas. Desde muy joven (15 años) me fui de mi casa lleno de sueños e ilusiones. A muchas cosas tuve que decir no. Imagínate lo que tuve que pasar para llegar donde estoy, no fue fácil; por eso sabe muy bueno cada triunfo que consigo. Ya vendrá el tiempo de disfrutar lo que no he podido. Por ahora, quiero concentrarme en volver a disfrutar, no paro de soñar”.



¿Qué es la fama?



“Es algo complicado porque no puedes hacer lo que hace la gente normal. Quisiera hacer cosas como cuando estaba joven, en mi barrio; pero sé que ahora es imposible. Aunque todo esto lo he tomado con responsabilidad y queriendo dejar siempre buena imagen para las personas y especialmente para los niños”.



¿Cómo es James Rodríguez, el humano de carne y hueso; no el futbolista?



“Me considero una persona humilde que intenta estar siempre con una sonrisa. Me encanta ayudar a las personas. Soy muy competitivo, no me gusta perder. Me encanta estar con la familia y amigos”.



¿Considera que ha sido extenuante o desgastante su vida en los últimos años?



“Ha sido desgastante, es verdad y no lo niego. Hablan de ti porque sí o porque no, pero ese el precio por ser tan bueno en lo que haces (risas)”.



¿Hoy en día qué es lo que más valora?



“Valoro más que nunca a mi familia y a pasar el mayor tiempo posible con mis hijos. Valoro la gente sincera y honesta”.



¿Le debe algo a alguien?



“Le debo mucho a mi madre que me guió en todo sentido. A Dios, porque me guía cada día y porque me ha hecho cumplir muchísimos sueños”.



¿Se arrepiente de alguna decisión profesional que haya tomado en el último tiempo?



“No me arrepiento de nada. De toda decisión he aprendido, de eso se trata la vida”.