James Rodríguez habló sin tapujos y fue muy crítico

James Rodríguez habló claro, de frente y fue critico, tras una entrevista que concedió a los canales del Everton su actual club.

"Estoy razonablemente contento con cómo estoy jugando. Creo que hay más por venir y puedo alcanzar una mejor forma", dijo.





Y agregó: "Pero cuando he tenido un buen desempeño, ha tenido un efecto positivo en el equipo. Y eso es lo que quiero: que el equipo juegue un buen fútbol y se desempeñe a un alto nivel.



El volante se expresó de la mejor manera sobre el técnico, Carlo Ancelloti, de quien dijo que era como un papá.



“Ha sido muy fácil asentarse. He venido a un buen club, un club que quiere conseguir grandes cosas. Estoy con un entrenador que sabe exactamente cómo soy, cómo relacionarse con sus jugadores y su personal, me llevo fantásticamente bien con él, como un padre y un hijo. Entonces, todo fue muy fácil y sencillo", precisó.



Para el jugador cucuteño, "El fútbol es mucho más físico aquí. Hay mucho contacto y ves faltas todo el tiempo. Pero todas estas son experiencias nuevas y estoy feliz de agregar esta a mi lista... Muchas de mis esperanzas y sueños se han hecho realidad, pero ... cuando cumples tus sueños, quieres lograr aún más", añadió. ¿Qué sería de su carrera si no fuera así?".



Por último, dio a conocer la expecativa que tiene de cara al futuro en el cplub de Liverpool.



""Aquí estamos, tomando las cosas paso a paso. Sí Everton puede alcanzar las alturas de Real y Bayern, ¿por qué no? En primer lugar… tenemos que luchar en la cima de la liga. Los dos últimos partidos no han sido tan buenos como nos hubiera gustado, pero esa es la Premier League. Cada juego es como una final ... una batalla",. precisó.



"Para eso estamos aquí y tienes que asegurarte de estar en buena forma, fuerte mentalmente y preparado para todo, ya que va a ser difícil", sentenció.





