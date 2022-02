James Rodríguez llevaba tiempo sin hablar, sin dar sus opiniones, y este domingo volvió a pronunciarse. Lo hizo en una de sus transmisiones a través de la plataforma Twitch, donde habló de todo.

James a provechó este espacio, en el que interactúa con sus seguidores, para hablar de la Selección Colombia, también de su actualidad y hasta de su relación con Falcao García, tras versiones de prensa que indicaron que habían peleado en los recientes partidos de la eliminatoria.

Siendo casi las 12 de la noche en Catar, James sacó tiempo para hablar de su actualidad. Primero, se refirió a su nivel en el Al Rayyan.



"Bien, estoy jugando, en la liga no se nos dan los resultados, pero en Copa vamos bien. La idea es ganarla, pero bueno, por lo menos estoy jugando, ya llevo muchos partidos jugados, contento por eso, no lo hacía hace mucho, tantos partidos en línea. Hago goles, asistencias y para eso vine, para jugar y coger ritmo y ver qué pasa después", dijo James.

¿Peleó con Falcao?

En el tema Falcao, y la supuesta pelea, James aclaró: "¿Peleado con Falcao?, no, cómo voy a pelear con una persona que es como un hermano mío. Tenemos una relación de hace 12 años; todo eso es mentira, no crean todo lo que dice esa prensa, algunos son tóxicos. Es todo mentira. En el grupo tenemos una relación fantástica, de buen ambiente, lastimosamente no se nos dan los resultados, pero el ambiente es bueno y con Falcao y los otros tengo relación fantástica", dijo.



"Supuestamente la prensa está para informar la verdad, pero hay prensa en nuestro país que no va por ese lado", agregó en su crítica.



En cuanto a la situación de la Selección Colombia y su virtual eliminación del Mundial de Catar, James manifestó que guarda la esperanza de poder clasificar.



"Está muy difícil ahora, pero tenemos que ganar los dos últimos partidos, hay con qué, veo un grupo de calidad, haciendo las cosas bien cada uno a nivel internacional; hay cosas que no se pueden explicar, pero vamos a luchar hasta el final, hasta donde se pueda. Cuando las cosas son para uno, son para uno, No hay que forzarlas. Hay que luchar hasta el final y esperar algunos resultados".

Su futuro, ¿Europa o la MLS?

A James le preguntaron si podría volver al fútbol Europa, a lo que dijo que era una posibilidad. Pero aclaró que la MLS le gusta.



"Uno no sabe lo que va a pasar, vivo el día a día, estoy jugando, compitiendo, hacivedo goles, pases; en el tema grupal no nos hemos entendido mucho pero al final esto es nuevo, esperamos acabar bien. Físicamente estoy perfecto, tengo salud. Me preguntan que si volvería a Europa... ¿por qué no?, tengo las condiciones para eso, estoy cogiendo ritmo. Una buena opción sería Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta mucho para eso", comentó.



James dijo que iba a estar más activo en charlando con sus aficionados.





AVANCE

DEPORTES