James Rodríguez fue el hombre más influyente en su primer partido con el Olympiacos, luego de su participación en la gira amistosa de la Selección Colombia por Estados Unidos.

El '10' cucuteño fue el hombre clave del partido entre su club y el Ofi Creta.



Rodríguez entró para el segundo tiempo, le dio otro aire al juego, falló un penal y luego dio una asistencia.



Terminado el partido, se refirió a aquella clara opción desperdiciada.



James, certero: "No me afectará".



'No me afectará'

Evangelos Marinakis, dueño del Olympiacos, junto a James Rodríguez el día de su presentación. Foto: Facebook Olympiacos

“Es parte del fútbol, grandes futbolistas han fallado penaltis. Tengo una mentalidad fuerte, no me afectará, hice buenos pases. No me importa que no marqué, quiero es que gane el equipo”, le dijo el '10' a 'Cosmos TV'.



“Trato de ayudar en todo lo que puedo. Estoy feliz, y que sigamos así. La presencia de la multitud siempre es importante, a veces se enfadan cuando perdemos. Queremos hacerlos felices con nuestras victorias. Con su apoyo ganamos confianza en nosotros mismos”, añadió.

¡NO JAMES! Rodríguez ejecutó el penal para Olympiacos pero Mandas voló para evitar el empate del colombiano vs. Creta.



📺 Mirá la SuperLiga de Grecia por #ESPNenStarPlus➡ https://t.co/eJFz2mfKYA pic.twitter.com/CU0oq4XN2v — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2022

