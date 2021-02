La razón por la que James no quiere que su hijo sea futbolista

No todo es fútbol en la vida de James Rodríguez. El jugador colombiano es un apasionado del baloncesto, su segundo deporte y que practica eventualmente. En una charla en la cuenta de Twitter de la Selección Colombia, James confesó varios temas de su vida privada.

"Siempre vi el básquet, los jugadores de la NBA, a los históricos, videos de los jugadores y como saben me gusta jugar mucho. Cada que tengo tiempo libre juego y me apasiona mucho", dijo James sobre su gusto por el baloncesto de la NBA:



Además, contó quiénes son sus jugadores favoritos: "Muchos, James Harden, LeBrom James, Stephen Curry... De los históricos, Magic Johnson, Michael Jordan y muchos más. He tenido relación con Paul George, lo conocí hace como 10 años Me pareció una gran persona", dijo James en la sección #LaInterna de la cuenta de la Selección.



Sobre su rol como papá, James comento: "Estoy feliz con Samu, ya hace mucho tiempo que no estaba con un bebé, Salome tiene 7 años, pero bien, es una linda experiencia, los padres saben cómo es eso. Feliz y asumiendo ese rol con responsabilidad y queriendo que mis hijos sean buenas personas".

También le preguntaron si quería que su hijo Samuel fuera futbolista. "No me gustaría mucho, es una profesión muy dura, a veces injusta, pero no voy a obligar a que haga lo que yo quiera, sino lo que a él le guste y le apasione, que lo haga con todo el amor y sea feliz", dijo.

Finalmente, contó cuál es su tatuaje favorito. "El de mi hija Salo, y abajo la hora en que nace, es el más especial que tengo. Espero que crezca Samu para hacerme la cara de él".

🎥 #LaInterna T01E01@jamesdrodriguez, baloncesto, familia y algo más 🤜🤛



Conoce todo sobre nuestro #️⃣1️⃣0️⃣🎬⬇️ pic.twitter.com/u3aMG2xbS2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 3, 2021

