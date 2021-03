James se destapa y cuenta la realidad de por qué no está jugando

En medio del misterio que se ha generado sobre las ausencias de James Rodríguez en los partidos recientes del Everton en la Liga Premier, este jueves fue el propio jugador el que se encargó de entregar detalles sobre su situación física.

James rompió el silencio y confesó la realidad de estado físico. Lo hizo en una transmisión de 'Twitch', mientras participaba de los videojuegos.



"Venía hace muchos meses con muchas molestias, que no me dejaban estar bien. Entonces, tuve que parar algunos días, me quedan un par de días más. Pronto estaré jugando, no es nada grave, pero me tenía que recuperar de todas estas molestias, tenía golpes y todo”, aseguró James.

La idea del volante es ponerse en forma y estar lo mejor posible para los retos que vienen en la temporada, no solo en el Everton sino en la Selección.

“Quiero acabar bien la temporada, porque todo lo que viene a finales de marzo, abril y mayo, es muy complicado. La Copa América también. Entonces quiero estar bien y por eso paré un poco. Primero es la salud y ya voy a estar bien”, comentó Rodríguez.



En todo caso, el volante no contó qué es exactamente lo que tiene. Se sabe que ha tenido dificultades recientes con sus pantorrillas, pero no hay un informe oficial sobre su molestia actual.

¡Se acabó el silencio! Por fin, @jamesdrodriguez habló de su estado de salud y dio la razón por la que no está ni entrenando ni jugando con el Everton en Inglaterra... ¡Pronta recuperación, CRACK!🤕🙏 pic.twitter.com/Se7tdsRbAR — Bolavip Colombia (@BolavipCo) March 11, 2021

