¿Volverá James Rodríguez al Real Madrid? Esto es lo que se conoce

El regreso de Carlo Ancelotti como técnico del Real Madrid abrió las posibilidades de que el colombiano James Rodríguez vuelva al fútbol de España.



El colombiano James Rodríguez ha brillado de la mano del técnico italiano, quien lo ha tenido en el Real Madrid, Bayern Munich y recientemente en el Everton, actual club del jugador nacional.



No obstante, James no pasa por un buen momento en su carrera. En la parte deportiva, el futbolista no pudo terminar jugando con el Everton la temporada de la Premier League por lesión. Esa, además, fue la causa que lo sacó de la fecha doble de eliminatoria, contra Perú y Argentina, y también de la lista de 28 jugadores que estarán en la Copa América en Brasil.

Carlo Ancelotti y James Rodríguez Foto: Efe

Este sábado, James sorprendió con una transmisión en vivo en Instagram junto a Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, compañeros suyos en la Selección que fue al Mundial de Brasil 2014.



James dejó claro que quería estar en la Copa América. "Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto".



Respecto a su regreso al Real Madrid, el colombiano señaló: "Yo creo que no... no sé".



También manifestó que se quedaría otro año en el Everton inglés, club que no clasificó a ninguna competencia internacional. "Si me quedó ahí otro año estaré bien", dijo.



Según el portal especializado Transfermarkt, James ha perdido en el último año 7 millones de euros en su valoración. Hoy estaría cotizado en 28 millones de euros, dos menos que en la actualización anterior, en marzo.



