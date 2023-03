James Rodríguez es sinónimo de éxito en el fútbol colombiano y mundial, pero también lo es en sus negocios.

A la par con el deporte, el cucuteño ha incursionado en varios de ellos, en los que se destaca cadena de café, inversiones en finca raíz, en agroindustria y en una marca de agua.



“En cada lugar al que he llegado como futbolista me han dicho así porque todos los días me tomo mi café colombiano. Siempre quise tener un negocio que me permitiera mostrarles a las personas la razón de mi gusto y la calidad del café que tenemos en nuestro país”, le dijo Rodríguez a la revista Forbes.



Y agregó: "Hoy ofrecemos un producto de primera calidad que se comercializa en Dos Molinos y en el canal horeca (hoteles, restaurantes y cafés). Todo con sello ciento por ciento colombiano”.

Los negocios

Segpun la publicación, en 2014, cuando James fue el goleador del Mundial de Brasil, lanzó su energizante ‘10 Gold’, y cuatro años después llegaron el agua mineral y agua con gas.



"A la fecha, tiene construida una empresa de alimentos -Functional Foods- en la que espera seguir desarrollando bebidas saludables y energizantes", dice Forbes.

Radamel Falcao García (izq.), James Rodríguez (cen.) y Rafael Santos Borré (der.), de nuevo en la Selección. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

La publicación advierte que su familia adquirió una finca productora de arroz y ganado en el Tolima. Su tío Mario Rubio es el gerente general de Functional Foods, y su mamá, María del Pilar Rubio, lidera su fundación ‘Colombia somos todos’, que nació en 2011 y a donde van destinados muchos de los recursos que dejan sus negocios para la construcción de canchas en zonas vulnerables del país.



“Estamos felices porque en 12 años hemos impactado la vida de más de 6.000 niños y niñas, así como las de sus familias en 20 municipios de Antioquia, Tolima, Atlántico y Casanare”, comentó.





