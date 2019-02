Nuevo guiño de James Rodríguez al Real Madrid

James Rodríguez, mediocampista del Bayern Múnich, volvió a dejar abierta la puerta de un posible regreso al Real Madrid, el club propietario de sus derechos deportivos. James fue cedido por dos años al equipo alemán, con una opción de compra por 45 millones de euros.

El colombiano fue entrevistado en el programa El Larguero, de la cadena española SER, luego del partido que el Bayern Múnich empató sin goles con el Liverpool, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



“James, ¿Cuándo vuelves al Madrid?”, le preguntaron. Y su respuesta fue: “No sé, todavía tengo contrato con Bayern y en junio vamos a ver”. El periodista replicó: “¿Te gustaría volver?”. Y James contestó: “Allá tengo todo, casa, gente que me quiere, entonces no sé, esperemos qué pasa. En el futuro nadie sabe nada y yo solo quiero acabar esta temporada buena y ya veremos”.



James también se atrevió a hablar de si Real Madrid es candidato para ganar una vez más la Champions, aunque no esté pasando por su mejor momento futbolístico.



"Ellos siempre cambian el chip y son fuertes. Siempre tienen cosas buenas", cerró el volante colombiano, quien una vez más le hizo el quite a su intención, o no, por vestirse de blanco en la próxima temporada.



REDACCIÓN FUTBOLRED