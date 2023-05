James Rodríguez sigue esperando para decidir cuál será su futuro deportivo y conocer con qué club va a jugar en la próxima temporada.



El goleador del Mundial de Brasil 2014 salió abruptamente del Olympiacos, con el que acordó la rescisión de su contrato tras diferencias con el técnico encargado del equipo, José Anigo, quien lo reemplazó en el intermedio del clásico contra el Panathinaikos.



Desde entonces, James Rodríguez ha venido entrenando en solitario buscando mantenerse en forma para cuando tenga la oportunidad de llegar a otro club, preferiblemente en Europa.

James habla de todo

James, en entrenamiento particular. Foto: Jamesrodriguez

En entrevista con Noticias RCN, James, que se encuentra en Colombia, habló en principio de la resaca por no ir al Mundial de Qatar.



"Yo tenía tusa viendo los partidos del Mundial. Veías equipos que no jugaban bien, que te preguntabas cómo llegaron al Mundial... Son cosas que pasan. Hicimos las cosas mal, hay que decirlo. No puede ser que no metamos goles en siete partidos. Con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos, tres goles por partido mínimo. Hay que asumir las responsabilidades cada uno y aprender de todas estas cosas”, dijo el volante. "Para nosotros las Eliminatorias para Brasil y Rusia eran un trámite porque éramos tan buenos que le metíamos 3 a todos los que venían. Íbamos a jugar fuera de casa y competíamos”.



James analizó lo que fue la fallida eliminatoria a Qatar. “Para Qatar fue algo duro porque hubo muchos cambios. Entrenador, yo no fui a varios partidos con el nuevo cuerpo técnico que había (Reinaldo Rueda)”.



El volante no evadió el polémico tema de la derrota de Colombia 6-1 contra Ecuador en la eliminatoria y la posterior salida de Carlos Queiroz del cargo.



“Mucha gente habla cosas fuera. Muchos dicen que peleamos con el entrenador. Es todo mentira. Cómo vamos a querer perder 6-1 es imposible. Tipos que somos ganadores, es imposible que queramos perder para sacar a alguien. Lo más obvio siempre es querer ganar para que las cosas estén bien”, dijo.

James Rodríguez anotó en Colombia vs. Corea. Foto: EFE

“Teníamos muy buena relación con el técnico que había y bueno eso es normal cuando se da una pérdida así de 6-1. Yo ya lo viví en todo lado, en la Selección, en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, así es en lo equipos grandes”.

Ante las críticas que en su momento recibió, incluso versiones de una pelea suya en el camerino, dijo: "Yo no me arrepiento de absolutamente nada. Yo ya soy grande y sé qué es lo que hago bien y qué es lo que hago mal y no me lo tiene que estar diciendo nadie”.

Relación con Reinaldo Rueda

James y Reinaldo Rueda, integrantes de la Selección Colombia. Foto: Rodrigo Buendia / AFP y Cortesía FCF

Reinaldo Rueda "Todo está bien. Yo en la Selección Colombia no tuve problema con absolutamente nadie. Después jugué con Reinaldo cuatro partidos. Es con el técnico con el que menos he jugado en la Selección, creo que cuatro o cinco. Con él no pasó nada y me parecía una persona muy buena gente”.



“Para mí es raro estar en el banquillo porque yo siempre quiero jugar. Tampoco voy a hacer mala cara a un compañero, pero yo quiero estar dentro entonces soy un mal suplente”.



Físico: “Es verdad que es complicado para los amistosos porque he estado entrenando, pero no es la misma manera y hay muchachos que están compitiendo todavía y no sería justo que no puedan jugar. Yo estoy pensando más en las Eliminatorias en septiembre, octubre y noviembre. Estoy muy bien físicamente”.

Olympiacos: “Los números que tuve son un poquito bajos para lo que en verdad jugué. Jugué bien allá. No me arrepiento de lo que he hecho y más cuando no te tratan bien o no te tratan de una manera seria”.

Carlo Ancelotti y James Rodríguez Foto: AFP

Ancelotti: “A mí no más Ancelotti no me hizo mejor jugador. Lo hizo con Vinicius, con Rodrygo, Fede Valverde y muchos más. Que eran buenos, pero ahora están en un nivel impresionante”.



"Yo pienso que en el fútbol hay entrenadores que no son genios tácticamente, pero que tienen el manejo de grupo. Te saben hablar, te saben llegar, son como un padre para ti y eso tú lo valoras más que cualquier otra cosa. Si te protegen, tú lo vas a dar todo por ellos”.

Zidane: “Con Zidane jugué toda la Liga, las semifinales de la Champions, solo no jugué la final, pero con él siempre jugué y la prensa vendió como que no me quería meter”.



Rafa Benítez: “Cuando él llegó a Everton el primer día me dijo ‘vete. Tienes 30 años y yo quiero gente joven, que tengan energía’ y yo con el Everton había hecho un año espectacular, entonces pues no me iba a poner a pelear con él".



Futuro: “Yo creo que va a salir algo bueno. En Europa la temporada está acabando entonces los equipos no han planificado la temporada siguiente. Se empezará mover en junio y julio para ver quien quiere al ‘10’. Yo me quiero quedar en Europa, donde pueda jugar cada tres días, me siento muy bien físicamente. Sé que puedo dar más porque tengo talento, tengo calidad”.

James Rodríguez entrenando en el gimnasio Foto: Instagram: James Rodríguez

Prensa: “Es lo más normal que hay. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Yo siento que divido mucho, porque hay muchas personas que me quieren, pero otros que me tiran mucho hate (odio) eso está claro. No sé por qué me odian tanto”.



Fútbol colombiano: “¿Por qué no? Uno no le puede cerrar la puerta a nadie. Desde niño quise jugar en Colombia entonces por qué no jugar ahora. Yo vine desde muy pequeño a Medellín entonces no sé qué podrá pasar, no sé dónde, pero lo he debatido mucho tiempo con mis amigos”



