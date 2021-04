Habló de todo: James quiere ganar con Colombia y volver a Champions

James Rodríguez concedió una entrevista en la que habló de todo, de su etapa en el Everton, de la Selección Colombia y de su paso por el Real Madrid. Aclaró que el equipo al que estuvo a punto de ir fue el Atlético de Madrid.

(Le puede interesar: Escándalo: Fredy Guarín protagoniza violenta riña)



El futbolista tuvo un diálogo con el periodista Christian Martín de ESPN, en el que respondió sobre todos estos temas.



Ganar la Copa América o ir al Mundial: "Soy una persona que quiere todo, que cuando está jugando o compitiendo por algo, quiero ganar, hacer las cosas bien. ¿Por qué no las dos?: ir al Mundial y ganar la Copa América. Hay calidad para eso. Los jugadores en Colombia estamos capacitados para todo eso. Hay que creer, hay calidad, el grupo de jugadores en sus clubes están bien, hay que pensar cada uno en que sí se puede".

El festejo de gol de James con sus compañeros. Foto: EFE

Ancelotti: "Si no estuviera acá Carlo, no hubiera venido, lo digo de corazón, fue la prioridad por la que vine, también empecé a conocer el club, los que trabajan dentro que quieren ganar y vi que era bueno porque yo también quiero ganar y conseguir cosas, ir a puestos europeos. Ha sido bueno para mí en el Madrid, en Bayern por 3 meses, y aquí estoy aprendiendo de él cada día".



Partido contra Inglaterra en el Mundial: "Pienso que si hubiera estado en condiciones, bien físicamente, la historia hubiera sido de otra. El destino dice que Colombia hubiera quedado afuera, pero si yo hubiese estado las cosas habrían sido distintas, porque cuando estoy con la Selección tengo ganas, hubiera ayudado mucho.

A veces lo pienso y me pregunto si hubiera estado… Le dije a Pickford (arquero inglés del Everton), si hubiera estado, papi, estabas fuera".



Reinaldo Rueda: "He hablado con compañeros y solo tengo referencias buenas, de un gran tipo, gran entrenador, hay que estar bien con él, ayudarle, los que estamos hace tiempo para que se le haga más fácil todo, tiene experiencia, ha estado en grandes clubes y selecciones, va a ser fácil para él".

He hablado con compañeros y solo tengo referencias buenas, de un gran tipo, gran entrenador, hay que estar bien con él, ayudarle FACEBOOK

TWITTER

(Lea además: En su cumpleaños 30, Duván Zapata le hace guiño al fútbol ingles)



Ganar la Copa América: “De competir bien sí, de hacer un buen papel, poder ganarla está en mi pensamiento y creo que en mis compañeros. Estamos en casa, pero hay que hacer todo bien, partido a partido, no ponernos como 'quiero llegar a la final', hay que ir día a día para poder ganar y estamos para eso".



Exigencia de la afición: "“Está bien porque cuando más consigues, la gente quiere mas. Esta generación y los que se fueron hicieron cosas buenas en Europa y en Colombia. Es algo que surge solo cuando un país consigue cosas, el país quiere más siempre. Lo entiendo perfectamente. Soy alguien que si consigue algo quiere más. La gente quiere ganar, el pueblo... Nos merecemos algo, nos merecemos llegar a alguna final y poder ganarla, ¿por qué no? Hemos estado cerca en Copa América, en la Copa del Mundo. Hay que prepararse para poder llegar a una final".



Everton: A pesar de que no ha sido año fácil para mi, en algunas instancias he tenido problemas físicos que no me han dejado estar bien, pero cuando lo estuve, el equipo estuvo bien, y yo hice ver bien al club, a mis compañeros, que eso es lo que quiero, que cuando juegue, mis compañeros también estén bien, con un buen fútbol del Everton, aunque es duro acá, todos quieren ganar y ha sido bueno, es una experiencia nueva con casi 30 años. Estoy feliz de tener esta experiencia, este viaje y aprendiendo cada día de todo esto".

(Lea también: La religión del fútbol: una pasión de pura fidelidad)



Champions: "Estos partidos quiero estar bien y el equipo se verá bien. Esa es mi meta, estar en puestos europeos, ojalá la Champins porque este año la vi por tv y no me gustó nada, porque venía jugando Champions desde 2012. Solamente no la jugué con Mónaco.



Real Madrid: "En Real Madirid jugué poco, cuando decidí salir al Bayern tenia algo con otro club prácticamente hecho, pero Real Madrid no me dejó salir, -¿Qué equipo?-, sí, Atlético. Estaba hecho. Hablé una vez con Simeone, me dijo que era importante, que podía jugar con él y le dije que estaba listo, y pasó todo esto y el Madrid no me dejó salir, no sé por qué hay que preguntárselo a Florentino Pérez. Sabia que con Zidane no iba a jugar mucho. No fue un buen año. Ahora en Everton quiero venir a jugar y demostrar que estoy intacto y cuando he hecho las cosas bien he estado a un nivel bueno".



Falcao: "Es un líder. Ayuda mucho. En la Premier se le hizo duro, venía de una lesión. Le ha dado mucho al fútbol colombiano.





DEPORTES