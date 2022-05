En medio de la inmensa ola de mensajes que desató el fallecimiento de Freddy Rincón el pasado 13 de abril, el silencio James Rodríguez, el '10' actual del equipo tricolor, sorprendió a propios y ajenos.

Desde que Rincón ingresó en la madrugada del lunes 11 de abril a la Clínica Imbanaco, de Cali, tras sufrir un grave accidente de tránsito, la mayoría de los jugadores de la Selección Colombia le hicieron llegar sus mensajes de apoyo a la familia del exfutbolista. Casi todos, menos James.



(Le puede interesar: Juan Guillermo Cuadrado, cerca de ser agredido por 'mal chiste' en Juventus).

Aunque resulta difícil establecer con certeza las razones del silencio de James por la muerte de Rincón, no es un secreto que el 'Coloso de Buenaventura' le hizo fuertes críticas al volante cucuteño en sus espacios como panelista.



Sobre una declaración de Rodríguez, en la que supuestamente decía ser el mejor jugador de la historia del país, Rincón le dijo a un medio peruano: "A mí James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo crac. La gente tiene sus conceptos, el mío es ese”.



"Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco, no soy amigo de él. Él tiene su concepto, a él le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada quien hace con su vida lo que quiere. Le hicieron una pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia y dijo que él, yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada qué decir, si él se cree el mejor futbolista de todos los tiempos, se le respeta”, añadió Rincón en ese entonces.



Ahora, a un mes exacto de la muerte del hombre que anotó el imborrable gol de Colombia contra Alemania en el Mundial de Italia 90, James Rodríguez se refirió a Rincón. Y lo hizo, precisamente, gracias al gol en aquel histórico 1-1.



(Puede leer: Sebastián Villa, denunciado por intento de homicidio y abuso sexual).

'Que en paz descanse'

Facebook Twitter Linkedin

Foto: EL TIEMPO, AFP

En una de sus transmisiones en 'Twitch' de esta semana, a Rodríguez le preguntaron por "el mejor gol de la historia de la Selección Colombia".



"Unos dicen que el de Yerry Mina contra Inglaterra", comentó James de entrada.



Luego, las escasas palabras sobre el fallecido '19': "Otros dicen que el de Freddy Rincón, que en paz descanse".



"Y otros que el mío contra Uruguay. Cada quien puede decir lo que quiera”, concluyó el todavía jugador del Al Rayyan catarí.

Más noticias

DEPORTES