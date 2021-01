El '10' del Everton reflexionó sobre la labor de James Rodríguez

James Rodríguez se metió en el corazón de los hinchas del Everton y en el de sus compañeros de club. Toda la plantilla reconoce la calidad del volante colombiano y saben que con él han dado un salto de calidad que les permite estar en la pelea de los puestos altos de la Liga Premier.



Uno de los futbolistas que pudo llegar a sufrir con la llegada de James al equipo de Liverpool fue el islandés Gylfi Sigurdsson. El portador de la camiseta '10' del Everton, uno de sus capitanes, líderes y jugadores con más talento comenzó la temporada en el banco de suplentes, pero de a poco Carlo Ancelotti le encontró su puesto junto a James.



Sigurdsson reconoce que James llegó a darle mucha calidad al equipo y que es capaz de encontrar soluciones cuando nadie lo espera. Es por eso que se siente muy cómodo con su llegada.



"Estoy muy cómodo con la posición, me sienta bien físicamente, corriendo sabiamente. Siempre he sido más un jugador de ataque que uno que se sienta y comienza los ataques. Los jugadores como James Rodríguez y André Gomes tienen mentalidad de ataque y pueden ver un pase, son muy buenos técnicamente y pueden jugar por entre las líneas", aseguró el islandés.



Además, el futbolista de 31 años de edad afirmó que quienes juegan al lado de talentosos como James deben calcular muy bien sus movimientos para recibir de buena manera los pases del colombiano.



"Cuando tienes ese tipo de jugadores, lo que piensas cuando tienen la posesión es cronometrar tu movimiento para estar listo para recibir el balón entre los centrocampistas oponentes y los defensores. Tienen la calidad para hacer pases, por lo que obtendrás más balón y tendrás más oportunidades de influir en los ataques", dijo.



Finalmente fue claro con el ambiente que se vive en Everton: "Personalmente, estoy muy feliz, probablemente lo más feliz que he estado en el Everton, y, con suerte, podemos seguir construyendo sobre los últimos meses. Hay mucha emoción alrededor del equipo, todos estamos contentos con lo que estamos haciendo. Incluso cuando no jugamos bien, estamos logrando resultados, lo cual es algo muy positivo".



