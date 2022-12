James Rodríguez jugó su último partido de 2022 con el Olympiacos de Grecia y cerró el año con una buena actuación, en el 5-0 contra el Asteras. Marcó un gol que hizo recordar sus mejores momentos y luego aportó una asistencia en una jugada que, perfectamente, podría entrar en los resúmenes que ayer hicieron muchos noticieros de 28 de diciembre.

El colombiano celebró en sus redes sociales: “Cerrando el año de la mejor manera. 2023”, escribió, con un par de fotos de una polémica celebración de su gol.



Cuando lo marcó, hizo un gesto hacia la tribuna, como si algo que le dijeron desde allí le hubiera molestado. Luego, lanzó un manotazo, visiblemente enojado.



A pesar de ello, James parece haber vuelto a encontrar continuidad en Grecia. Desde que llegó, solamente se ha perdido un partido de Liga con el Olympiacos, aunque sigue sin poder jugar un partido completo: ayer lo reemplazaron en el minuto 72 y eso también hizo que saliera disgustado de la cancha.



James en Grecia no es James en Qatar

James Rodríguez Foto: EFE

James lleva 11 partidos con su nuevo club, en los que marcó tres goles, contando el de ayer, y aportó un par de asistencias. El portal Sofascore lo calificó como la figura del partido y le dio 8,8 puntos.



La prensa griega también elogió su actuación. “Lento cuando no recibe el balón, pero cuando pasa por sus piernas obtiene algo de la ‘magia’ de su pie izquierdo. Un gol y una asistencia, el ‘cash’ para el colombiano virtuoso”, escribió el medio Ton Son Sports.



Hasta ahora, lo hecho por James en el Olympiacos es un oasis tras un año para el olvido en Catar, a donde llegó como gran figura del Al Rayyan y como una de las caras para mostrar en la Copa del Mundo que se avecinaba.



Sin embargo, su rendimiento allí estuvo lejos de ser destacado. Aunque mientras estuvo en la cancha tuvo buenos números, no tuvo continuidad.



Estuvo en 16 encuentros, con cinco tantos y siete asistencias.



Pero la campaña del Al Rayyan fue muy pobre, a tal punto de que estuvo peleando por no descender y de que el técnico, el francés Laurent Blanc, tuvo que dejar el cargo por malos resultados.



James pasó poco al olvido en Catar y, de hecho, estuvo seis meses sin jugar un partido oficial. Reapareció, como suplente, el 7 de septiembre contra el Al Markhiya, en el que, a la postre, fue su último partido con el Al Rayyan.



Luego de un intento fallido por regresar a España, y a una fuerte campaña en redes sociales con amigos que dejó en ese país para tratar de forzar una contratación para el Valencia, al final James firmó con el Olympiacos, donde, también de entrada, tuvo tropiezos.



Su técnico, Carlos Corberán, dejó el cargo apenas un partido después de la llegada del colombiano.



Su reemplazo, el también español Miguel González ‘Michel’ elogió de entrada al colombiano y al brasileño Marcelo.



"Les aseguro que nos esperan muy buenas tardes de Marcelo y de James, y sobre todo, que van a dejar un legado en este club, son gente muy especial”, declaró en su presentación. James ha respondido: en octubre fue elegido como el mejor jugador de la Liga.



En la Selección, James no brilló en la eliminatoria y el equipo quedó por fuera de Catar 2022. Marcó solo un gol en juego oficial este año, de penalti, contra Venezuela. Sin embargo, el nuevo DT, Néstor Lorenzo, confía en él y en los otros veteranos.



"Se debe aprovechar la experiencia de los que estén físicamente para competir y ellos saben que tienen una responsabilidad mayor por lo que hicieron, por la fama, por lo que ganaron. Ellos lo asumen y eso parte del compromiso", dijo. Depende de James mantener esa línea ascendente.

JOSÉ ORLANDO ASCENSIO

SUBEDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @josasc

