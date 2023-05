James Rodríguez es tendencia en Colombia. Luego de su intempestiva salida del Olympiacos de Grecia, el '10' de la Selección volvió al país para apersonarse de múltiples compromisos empresariales y familiares. Y en medio de su agenda, James concedió una entrevista a 'RCN', en la que habló prácticamente de todo.

A lo largo de la charla en mención, el '10' cucuteño se refirió a todas las polémicas en las que lo han relacionado. Entre ellas, su relación con el español 'Rafa' Benítez y el francés Zinedine Zidane.



Asimismo, se refirió a la eliminación de Colombia del camino al Mundial de Qatar. Y al enviar un supuesto 'dardo' a Reinaldo Rueda, el entrenador en el tramo final de la eliminatoria, la polémica se agrandó. Tan así que el periodista Carlos Antonio Vélez, de 'RCN', no se pudo quedar en silencio y reaccionó a la entrevista.



Carlos Antonio Vélez le responde a James Rodríguez

El comentarista afirmó que los jugadores citados no han buscado el cupo al Mundial. Foto: Archivo EL TIEMPO y Cristian Álvarez

En el diálogo en mención, Rodríguez se refirió así a su relación con Rueda: "Todo está bien. Yo en la Selección Colombia no tuve problema con absolutamente nadie. Después jugué con Reinaldo cuatro partidos. Es con el técnico con el que menos he jugado en la Selección, creo que cuatro o cinco. Con él no pasó nada y me parecía una persona muy buena gente”.



Luego, en la charla, salió a flote el tema de las causas de la no clasificación al Mundial de Qatar. Ahí, James fue certero:



"Yo tenía tusa viendo los partidos del Mundial. Veías equipos que no jugaban bien, que te preguntabas cómo llegaron al Mundial... Son cosas que pasan. Hicimos las cosas mal, hay que decirlo. No puede ser que no metamos goles en siete partidos. Con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos, tres goles por partido mínimo. Hay que asumir las responsabilidades cada uno y aprender de todas estas cosas”.



Precisamente, sobre esa última respuesta, citada en un titular de 'RCN', fue que Vélez decidió lanzar su comentario.



"Definitivamente hay mucha gente con cara de palo… esta es otra verdad a medias, y las verdades a medias son... ¡mentiras! Más bien por q no hablamos de cuantos partidos nos pasamos sin marcar un gol? Seis? Siete? (sic)", apuntó el veterano periodista en su Twitter.



Luego, haciendo alusión a un episodio político, añadió: "No me digan q vamos a tener q parafrasear al Rey Juan Carlos con Chávez al lado…" (sic).



Definitivamente hay mucha gente con cara de palo… esta es otra verdad a medias, y las verdades a medias son .. mentiras!

Más bien por q no hablamos de cuantos partidos nos pasamos sin marcar un gol? Seis? Siete?@NoticiasRCN

No me digan q vamos a tener q parafrasear al Rey Juan… pic.twitter.com/eh6hFulpcn — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 25, 2023

Más adelante, Vélez volvió a arremeter.



"No meter goles en 7 partidos es responsabilidad de TODOS... no solamente del DT o es él quien tiene la obligación de meterlos?" (sic y mayúsculas), dijo.

No meter goles en 7 partidos es responsabilidad de TODOS.. no solamente del DT o es él quien tiene la obligación de meterlos? https://t.co/FqY0yQ25gU — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 25, 2023

