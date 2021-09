La fiesta que tiene en problemas a James Rodríguez en el Everton

Las fotos de una fiesta en un yate tienen en problemas a James Rodríguez, quien aún no define su futuro con el Everton y no ha sido convocado últimamente a la Selección Colombia de fútbol.

El jugador había subido una foto en su cuenta de instagram en la que se le veía en un yate, en traje de baño, en tiempo de descanso durante el receso por las eliminatorias europeas para el Mundial de Catar 2022.



Sin embargo, el diario The Sun amplió el tema. Publicó una galería de fotos en las que James aparece con varias personas en un festejo en Ibiza. En una de ellas se ve al jugador con un cigarrillo electrónico en la mano y fumando.

The Sun publica fotos de James Rodríguez vapeando en una fiesta en Ibiza. Foto: Tomada de The Sun

El diario recordó que James no tuvo ninguna oferta formal para salir del Everton, y que lo más reciente es un interés del Istambul Basaksehir de Turquía para contar con sus servicios.



"El colombiano fue visto relajándose con amigos y parecía tener un vapeador mientras reflexiona sobre su futuro", dice la publicación.



Por lo pronto, James deberá permanecer en el Everton, donde no ha jugado ni un minuto en esta temporada y donde no tiene, por ahora, la confianza del técnico Rafa Benítez.



También recordó las críticas que recibió James por no saber contra quién jugaba su club, mientras estaba en cuarentena por un posible contacto con un positivo de covid-19.



Ibiza es una de las zonas que tiene restricción en el Reino Unido para recibir viajeros, por lo cual James debe mostrar que tiene completo su esquema de vacunación para no tener que someterse a un nuevo aislamiento.



