Buenas noticias para James Rodríguez en el regreso de la Liga

Uno de los regresos más esperados del fútbol internacional era el de la Liga española, que volvió a competencia el jueves. Los dos primeros del campeonato, Barcelona y Real Madrid, jugarán este fin de semana.

En el caso del equipo blanco, enfrentará este domingo al Eibar, a partir de las 12:30 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio Alfredo Di Stéfano. El Madrid está a dos puntos del Barcelona, que este sábado enfrentará al Mallorca.



(Le puede interesar: ¡Vuelve Messi, regresa la alegría al fútbol!)



El club dio a conocer la nómina de convocados para el encuentro de este domingo. Y allí hay una buena noticia para el colombiano James Rodríguez: nuevamente hace parte de la nómina de convocados.

James no ha tenido una temporada fácil en su regreso al Real Madrid, tras dos años de préstamo en el Bayern Múnich, entre las lesiones y la pérdida de confianza de parte del técnico Zinedine Zidane.



(Lea también: Análisis: cinco claves del recorrido de la Vuelta a España del 2020)



No juega en la Liga desde el 19 de octubre, en la derrota del Real Madrid 1-0 contra Mallorca. Y su última aparición en la cancha fue en la Copa del Rey, el 6 de febrero, en la caída 3-4 frente a Real Sociedad.



Sin embargo, tras el regreso a entrenamientos luego de la cuarentena por covid-19, James parece haber entrado de nuevo en los planes de Zidane y ya está de nuevo en una convocatoria.



(En otras noticias: El premio de Rigoberto Urán al aficionado que le 'chupó rueda')



Hay muchos rumores sobre el futuro de James. Lo cierto es que hoy no tiene ofertas concretas y le queda un año de contrato con el Real Madrid.



DEPORTES