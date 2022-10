James Rodríguez está en pleno ascenso de su nivel. Poco a poco se va afianzando en su nuevo equipo, el Olympiacos de Grecia, ya anotó un golazo y participó el fin de semana cn una gran asistencia.

Mientras James sigue ganando competitividad, desde Inglataterra volvieron a acordarse de él.

Everton lo extraña

Frank Lampard, el DT del Everton, su exequipo antes de irse a Catar, intenta sacar de la crisis al club, y en medio de la situación, habló del colombiano.



El DT fue preguntado por la posibilidad de cambiar la alineación para incluir a un centrocampista que ayude a Dominic Calvert-Lewin, como pasara en la temporada en la que estuvo James.

James Rodríguez, en un entrenamiento del Everton. Foto: Twitter: @everton_esp

“James era un tipo de jugador muy particular, el tipo de jugador que con toda honestidad no tenemos ahora y eso es todo. Es encontrar otras formas de conectar al equipo para que Dominic no esté aislado en su forma de jugar”, dijo Lampard en rueda de prensa.

Tras su temporada en la Premier League, y tras la llegada de Rafa Benítez al banquillo de los Toffees, el colombiano dejó Inglaterra, pero lo extrañan.



James, en su etapa en el club, pudo anotar seis goles y asistió en nueve ocasiones.





